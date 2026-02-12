В Волгоградской области после ракетного удара эвакуируют поселок. Украинские телеграм-каналы утверждают, что атакованы склады Минобороны
Источник: Meduza
В Волгоградской области в ночь на 12 февраля силы ПВО отражали ракетную атаку, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, обломки упали на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань, начался пожар. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет, добавил Бочаров.
Жителей поселка Котлубань начали эвакуировать — в целях обеспечения безопасности в связи с угрозой детонации, объявил Бочаров. В соседнем районе развернули пункты временного размещения.
Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Волгоградской области были атакованы склады Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России. О последствиях атаки неизвестно.