Украинский скелетонист Владислав Гераскевич хотел выступить на Олимпиаде в «шлеме памяти» с портретами погибших спортсменов Из-за этого его дисквалифицировали перед первым заездом

Владислав Гераскевич в «шлеме памяти» на Олимпиаде, 11 февраля 2026 года Andrea Solero / EPA / Scanpix / LETA

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады в Италии из-за отказа «соблюдать рекомендации Международного Олимпийского комитета (МОК) по самовыражению спортсменов», сообщила Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF).

Гераскевич приехал на Олимпиаду в Италии в качестве лидера сборной Украины по скелетону и хотел выступить в шлеме с портретами погибших во время войны украинских атлетов. «Для меня честь носить их изображения и показывать миру, какую цену Украина платит ежедневно в этой кровавой войне. Помним тех, чьи жизни забрала Россия», — сказал Гераскевич, представляя шлем в соцсетях.

Владислав Гераскевич на официальной тренировке на Олимпиаде в Италии, 11 февраля 2026 года Andrea Solero / EPA / Scanpix / LETA

Фигурист Дмитрий Шарпар, 25 лет. Погиб в боях под Бахмутом.

Биатлонист Евгений Малышев, 19 лет.

Боксер Максим Галиничев, 22 года. Погиб в боях в Луганской области.

Кикбоксерка Карина Бахур, 17 лет. Погибла при ударе российских войск по Берестину Харьковской области.

Тяжелоатлетка Алина Перегудова, 14 лет. Погибла в Мариуполе.

Танцовщица Дарья Курдель. Погибла при обстреле Николаевской области.

Многоборец Павел Ищенко.

Атлет Иван Кононенко.

Хоккеист Алексей Логинов.

Прыгун в воду Никита Козубенко.

Стрелок Алексей Хабаров.

В этом шлеме Гераскевич вышел на официальную олимпийскую тренировку, проходившую перед стартами. Но затем МОК предупредил его, что использовать «шлем памяти» на соревнованиях нельзя. Гераскевич рассказал об этом в своих соцсетях 10 февраля. Его поддержал Владимир Зеленский, написавший, что на шлеме Гераскевича — портреты украинских атлетов, убитых Россией. «Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться политической акцией на спортивных соревнованиях», — добавил Зеленский.

12 февраля Международная федерация бобслея и скелетона опубликовала решение жюри, в котором говорится, что МОК и IBSF сочли ношение шлема «несовместимым с Олимпийской хартией и руководящими принципами самовыражения спортсменов». В решении поясняется, что 11 февраля прошла «примирительная встреча» с Гераскевичем, на которой тот подтвердил свое намерение надеть шлем на соревнованиях даже после того, как его предупредили, что он может быть не допущен к старту. В связи с этим его исключили из списка участников соревнований.

Встреча представителей МОК с Владиславом Гераскевичем в Олимпийской деревне, 12 февраля 2026 года Athit Perawongmetha / Reuters / Scanpix / LETA

Заявление о Гераскевиче также выпустил МОК. В нем говорится, что, «несмотря на многочисленные дискуссии» и личные встречи с представителями МОК (включая президента Кирсти Ковентри), Гераскевич «не согласился ни на одну из форм компромисса». В Олимпийском комитете отмечают, что Гераскевичу разрешали использовать «шлем памяти» на тренировочных заездах. Также ему предложили продемонстрировать шлем сразу после завершения соревнований при прохождении через микст-зону для общения с прессой.

МОК был крайне заинтересован в участии господина Гераскевича в соревнованиях. Именно поэтому представители комитета встречались с ним, чтобы найти максимально уважительный способ реализовать его желание почтить память коллег-атлетов, погибших в результате вторжения России в Украину. Суть данного дела заключается не в самом послании, а в том, где именно он хотел его выразить.

Сам Гераскевич в день старта также опубликовал заявление, в котором говорит, что «никогда не хотел скандала с МОК». «МОК создал это своей интерпретацией правил, которую многие считают дискриминационной», — добавил Гераскевич. Он выдвинул три просьбы к МОК: снять запрет на использование «шлема памяти», извиниться за давление, оказанное на него, и «в знак солидарности» предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, ежедневно страдающих от обстрелов. «Очень надеюсь на ответ к началу соревнований по скелетону», — заявил Гераскевич.

После решения МОК Гераскевич заявил, что он заплатил «цену за достоинство», поскольку «отстаивал интересы Украины и память о спортсменах». «До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, делавшими подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх», — сказал Гераскевич в комментарии телеканалу «Суспiльне».

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что МОК «дисквалифицировал не украинского спортсмена, а свою собственную репутацию». «Будущие поколения будут вспоминать это как позорный момент». — добавил он. По его словам, МОК «систематически не смог противостоять крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии — России».

В Национальном Олимпийском комитете Украины (НОК) Гераскевича поддержали. «Сегодня Владислав не стартовал, но был не один — с ним была, есть и будет вся Украина. Потому что когда спортсмен выходит за правду, честь и память — это уже победа», — заявили в НОК.