В Анапе студент с ружьем напал на техникум. Убит охранник Это как минимум пятое подобное нападение в России с начала года

В Анапе студент открыл стрельбу в холле Индустриального техникума. Он 13 раз выстрелил из двуствольного ружья, сообщили российские телеграм-каналы, близкие к силовым структурам. Студент взял оружие у одного из своих родственников. Нападавший задержан, после случившегося он поднял руки и сдался полиции, сообщил телеграм-канал «ЧП Анапа». Возбуждено уголовное дело, заявили в СК.

Убит охранник техникума, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, охранник «первым принял на себя удар, оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы» и не дал нападавшему зайти в техникум. У двух человек ранения средней тяжести.

На техникум напал 17-летний подросток. Телеграм-каналы, близкие к силовикам, сообщили, что его зовут Илья О., его фамилия не раскрывается. По данным «Осторожно, новости», Илья в 2025 году начал постить в соцсетях контент, связанный с нападениями на учебные заведения. Несколько дней назад он поменял описание в своем тиктоке на «Невиновных не будет».

Нападение на техникум подросток планировал как минимум с 7 января, следует из его переписок, сообщает «Осторожно, новости». Первоначально Илья собирался совершить нападение 20 февраля. Есть версия, что он устроил стрельбу якобы из-за того, что ему не выдали диплом, за который он дал взятку. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП Анапа», ссылаясь на одного из студентов. Эта информация не подтверждена.

За несколько месяцев до нападения — в августе 2025 года — в техникуме проходили антитеррористические учения, сообщает «Агентство». Техникум отчитался, что учения прошли «успешно», а коллектив продемонстрировал «высокую готовность к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций».

Это как минимум пятое нападение на учебное заведение, совершенное в России с начала года. Предыдущее произошло в Уфе 7 февраля. До этого были нападения в Красноярске, Кодинске и Нижнекамске.

В Уфе подросток с ножом напал на общежитие, где живут студенты-иностранцы. По словам очевидцев, он выкрикивал расистские оскорбления Шесть человек получили ранения

