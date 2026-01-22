В Нижнекамске семиклассник с ножом напал на уборщицу. Его задержали, мотивы нападения неизвестны

В Нижнекамске ученик седьмого класса лицея № 37 пришел в школу с ножом и напал на уборщицу, перед этим взорвав несколько петард, сообщают местные издания и телеграм-каналы.

Семиклассника задержали сотрудники Росгвардии. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что у уборщицы травмирована рука, ее жизни ничего не угрожает. Все ученики были эвакуированы, никто не пострадал.

В МВД по республике Татарстан уточнили, что сообщение об инциденте поступило в полицию в 8.56. Нападавшим оказался 13-летний ученик лицея, его мотивы устанавливаются.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении дела по статьям о покушении на убийство и о халатности. В сообщении СК говорится, что у 13-летнего подростка «произошел конфликт в школе с технической работницей», после чего он «нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства», и в результате также получил телесные повреждения. Подростка доставили в больницу.