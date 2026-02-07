В Уфе подросток с ножом напал на общежитие, где живут студенты-иностранцы. По словам очевидцев, он выкрикивал расистские оскорбления Шесть человек получили ранения
В Уфе 15-летний подросток напал на общежитие Башкирского государственного медицинского университета. Он был вооружен ножом, кастетом и газовым баллончиком.
Войдя в здание (улица Репина, 6), нападавший взорвал петарду, чтобы привлечь внимание, а затем набросился на людей. Судя по фото и видео с места происшествия, некоторое время он бегал по зданию и оставил следы крови в нескольких помещениях.
Сообщается о шестерых пострадавших. Четверо из них — в возрасте от 21 до 24 лет — госпитализированы с ножевыми ранениями. Еще один — 35-летний охранник, который попытался остановить нападавшего на входе — и получил резаные раны лица и бедра. Он также в больнице. Пятого пострадавшего отправили в травмпункт с химическим ожогом глаза из-за перцовки.
Шестой — несовершеннолетний (предположительно, 17 лет) с резаными ранами шеи и рук — тоже госпитализирован.
Официального списка пострадавших пока не опубликовано.
Нападавший задержан и госпитализирован. По данным МВД, он нанес повреждение сам себе. Он находится в детской больнице в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Нападавший выкрикивал расистские оскорбления и националистические лозунги. Об этом «Базе» рассказали очевидцы. В общежитии живут студенты-иностранцы — в основном из Индии, а также из Африки.
Ректор Башкирского медуниверситета Валентин Павлов сообщил, что среди пострадавших — четверо граждан Индии. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал помочь родственникам пострадавших в приезде в Россию.
По информации Shot, нападавшего зовут Александр С. «Новости. Уфа Башкортостан» пишут со ссылкой на источник, что он жил с мамой и бабушкой и что «семья жила очень бедно».
«Осторожно, новости» сообщают, что нападавший сам себя ударил ножом в горло, вероятно, с намерением покончить с собой. Официально это не подтверждено.
В декабре 2025 года похожее нападение произошло в школе в Подмосковье: 15-летний подросток с ножом убил 10-летнего ребенка и ранил еще нескольких человек. Он также выражал неонацистские взгляды.