Кобилджон Алиев. Ему было 10 лет. Он гражданин Таджикистана Его убили в подмосковной школе. Его мать работает там уборщицей. На школу напал 15-летний подросток

Мать убитого четвероклассника у ворот школы в Горках, 16 декабря 2025 года Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

Таджикистан вызвал посла России в связи с убийством ребенка в подмосковной школе. Преступление произошло 16 декабря в подмосковном поселке Горки-2. 15-летний девятиклассник Тимофей К. пришел с ножом в школу и напал на охранника и учеников. В результате погиб ученик четвертого класса Кобилджон Алиев. Нападавшего задержали.

Погибший мальчик был гражданином Таджикистана, сообщили в МИД страны. Посольству Таджикистана в России поручено держать связь с семьей погибшего, а послу РФ в Таджикистане Семену Григорьеву вручили ноту с требованием провести «незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование». МИД Таджикистана заявил, что считает убийство Кобилджона преступлением на почве национальной ненависти.

О семьях погибшего и нападавшего Мать Кобилджона работает уборщицей в школе, где он учился. После смерти мужа она одна воспитывала двоих детей — Кобилджона и его брата-близнеца, который учится в том же классе. По информации телеграм-каналов, после нападения мать Кобилджона пришла к школе, чтобы забрать сыновей. Она еще не знала, что один из них убит. Ей рассказали об этом прямо на месте. Отец Тимофея К. — индивидуальный предприниматель, мать — медсестра. Оба они в начале 2000-х работали в структурах Управделами президента. В последнее время семья жила в многоквартирном доме в поселке Сосны, примерно в шести километрах от Горок-2, выяснило «Агентство» по утечкам данных. У одного из своих знакомых Тимофей был записан в телефонной книге как «нацист».

Перед нападением Тимофей К. спрашивал детей в школе, кто они по национальности. Это попало на запись, которую подросток снял и выложил в телеграм. Он подошел к группе младшеклассников с учительницей, спросил об их национальности, отвлекся на приблизившегося сзади охранника (распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика и ударил ножом), а потом погнался за одним из школьников по лестнице и смертельно ранил его.

Целью Тимофея К. мог быть другой человек — учительница, которая «отчитывала его за неуспеваемость», сообщали близкие к силовикам телеграм-каналы. По данным Mash, это Мария Дмитриевна К., которая заменяла учителя математики в классе Тимофея К. Она преподавала в начальных классах, поэтому подросток искал ее там, где были младшеклассники, объяснял Mash. Судя по одному из видео Тимофея К., он заглядывал в разные кабинеты в поисках учительницы, но не мог вспомнить ни ее имени, ни ее основной класс — и описывал ее словам «темная такая». Марию Дмитриевну он так и не нашел.

На Тимофее К. была экипировка с надписями, отсылающим к массовым убийствам. На его жилете было написано «No lives matter»; так называется субкультура, основанная на подражании массовым убийцам и ультраправым группировкам. Другие надписи представляли собой отсылки к теракту Андерса Брейвика и атакам на школы и храмы в США и Новой Зеландии. Кроме того, перед нападением Тимофей К. разослал одноклассникам свой «манифест», в котором высказывался против мусульман, евреев, ЛГБТК+ и левых, а также рассуждал о необходимости исправлять .

Российские власти не спешат говорить, что это было преступление на почве ненависти. В сообщениях Следственного комитета не упомянут мотив. Источник РБК говорил, что следствие проверит Тимофея К. на принадлежность к «экстремистским движениям», но также не исключает мотива «личной неприязни». Z-блогер Андрей Медведев осудил тех, кто связал нападение в подмосковной школе с подъемом русского национализма и давлением на мигрантов в России. «Это чистая русофобия полагать, что русский побежит резать кого-то из-за „неправильной“ национальности. Все нормальные русские люди сегодня скорбят по убитому мальчику Кобилджону… Но это не отменяет того, что в сфере миграции государству и дальше надо наводить порядок», — написал он.

Это второе известное убийство, совершенное школьником из ксенофобских побуждений в 2025 году, писало «Агентство». Первое произошло весной в подмосковном поселке Некрасовский. 14-летний подросток убил девятилетнего мальчика из Кыргызстана, следствие сочло это преступлением на почве национальной ненависти. Более ранних таких убийств, в том числе в школах, «Агентству» найти не удалось. Российский исследователь экстремизма анонимно заявил изданию, что с 2023 года резко увеличилось число преступлений на почве ненависти, а сами преступники стали гораздо моложе. Это подтверждают и данные центра «Сова» о подъеме «расистского насилия» в РФ.