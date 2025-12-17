Таджикистан вызвал посла России в связи с убийством ребенка в подмосковной школе

Министерство иностранных дел Таджикистана «решительно осуждает» убийство ученика четвертого класса Кобилджона Алиева в школе в подмосковном поселке Горки-2. Об этом говорится в заявлении МИД Таджикистана.

В ведомстве считают, что нападение на ребенка было совершено «на почве национальной ненависти».

Посла России в Таджикистане Семена Григорьева вызвали в МИД Таджикистана. Ему вручили ноту «с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона».

«Посольству Республики Таджикистан в Российской Федерации поручено находится в постоянном контакте с родными и близкими погибшего, а также взять на контроль данный вопрос», — заявили в МИД.

Утром 16 декабря 15-летний Тимофей К. пришел с ножом в школу и напал на охранника и учеников. Один из пострадавших, ученик четвертого класса, умер от полученного ранения. Нападавший задержан. Телеграм-каналы писали, что у подростка был шлем с цитатой Дилана Руфа — американского неонациста, который в 2015 году убил девять темнокожих в церкви в городе Чарлстон. Подросток снимал нападение на видео. На кадрах видно, как он подходит к группе учеников с учительницей и начинает спрашивать, кто они по национальности.

