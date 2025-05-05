II-й Всероссийский съезд «Русской общины», март 2025 года Сообщество «Русской общины» во ВКонтакте

Пожар во Всеволжске

4 мая издание «Фонтанка» рассказало о пожаре в многоквартирном доме в городе Всеволожске Ленинградской области. Он произошел в квартире на седьмом этаже, где находились 46-летний сын хозяйки и его знакомые — 24-летняя женщина и 37-летний мужчина, гражданин Армении. 37-летний мужчина погиб, а женщину спасатели нашли под окнами квартиры с тяжелыми травмами.

Перед пожаром в квартиру вломилась группа людей с символикой движения «Русская община». Они представились полицией, выломали входную дверь и напали с перцовым баллончиком и электрошокером на сына хозяйки квартиры, который прятался в туалете. Потом попытались выломать дверь в комнату, где забаррикадировались второй мужчина и женщина. В какой-то момент из комнаты пошел дым; там же позже было обнаружено тело погибшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным издания «Мойка 78», следователи склоняются к версии, что погибший сам устроил поджог, чтобы выгнать предполагаемых членов «Русской общины» из квартиры, но пламя сильно разгорелось. Мужчина погиб, а женщина выпрыгнула из окна, пытаясь спастись от огня.

«Фонтанка» также опубликовала видео с камеры в доме, в котором произошел пожар. Она сняла мужчин в черном, на руке одного из них заметен шеврон «Русской общины». В петербургском отделении движения «Мойке 78» заявили, что видео «очень похоже на какую-то провокацию», поскольку члены движения якобы «надевают шевроны только на официальные мероприятия».

Если в квартиру, где произошел пожар, действительно вломились члены «Русской общины», то это, пожалуй, самый серьезный инцидент с их участием за все время существования организации.

«Если эти убийцы из „Русской общины“ действительно из „Русской общины“, то всю эту шарашкину контору надо разгонять, а на шконку сажать не только подонков на видео, но и их нацистскую верхушку. Надо найти и идентифицировать тех людей, кто санкционирует такие рейды, такие методы, такие формы представления („мы из полиции“), поджоги и убийства», — написала в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

Рейды и доносы

«Русская община» (РО) — это ультраправая организация, которая называет себя средой «для объединения русских людей по принципу взаимопомощи». Она появилась в 2020 году. Ее основателями «Русская служба Би-би-си» и «Новая газета Европа» называют бывшего вице-спикера Омского городского совета Андрея Ткачука, бывшего координатора движения против абортов «За жизнь!» Евгения Чеснокова и ведущего телеканала «Спас» Андрея Афанасьева.

За неполных пять лет «Русская община» превратилась в одну из самых влиятельных и медийных ультраправых организаций России. У нее больше миллиона подписчиков на ютьюбе, больше 700 тысяч — во «ВКонтакте», почти 650 тысяч — в основном канале в телеграме (за прошлый год он вырос в четыре раза, подсчитал информационно-аналитический центр «Сова»). Кроме того, у «Русской общины» около 150 региональных и городских ячеек.

Сообщество «Русской общины» во ВКонтакте Сообщество «Русской общины» во ВКонтакте

Сообщество «Русской общины» во ВКонтакте

Организация покупает снаряжение для российских военных в Украине, устраивает для мужчин тренировки по рукопашному бою и обращению с оружием, а для женщин — по плетению маскировочных сетей, организует коллективные походы в церковь и гуляния на праздники, а еще массово пишет доносы и участвует в рейдах против мигрантов и представителей ЛГБТК+ (из-за чего чаще всего и попадает в новости). Вот неполный список примеров:

В июле 2023 года ОМОН устроил рейд в молельном доме для мусульман в подмосковных Котельниках; «Русская община» назвала себя инициатором рейда.

подмосковных Котельниках; «Русская община» назвала себя инициатором рейда. В январе 2024-го «Русская община» опубликовала в телеграме видео рейда силовиков в Екатеринбурге, во время которого рабочих (среди них были приезжие из Кыргызстана) заставили ходить гуськом.

В феврале активисты «Русской общины» донесли на владелицу кафе в Люберцах, попросившую уйти из заведения военного, «который начал вести себя не очень». Женщину задержали и оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии.

В марте «Русская община» показала видео рейда в гей-баре Pose в Оренбурге, после которого было возбуждено первое в России уголовное дело, связанное с запретом «движения ЛГБТ». Обвиняемыми стали две сотрудницы бара.

В июле в Кореновске Краснодарского края прошел марш националистов. Поводом стали сообщения членов «Русской общины» о том, что «40 курдов» якобы избили шестерых местных жителей.

В августе в Екатеринбурге перенесли концерт бывшего участника «Агаты Кристи» Глеба Самойлова из-за доноса «Русской общины». Она также добивалась отмены концертов Лолиты, рэпера Кишлака, группы Otto Dix, певицы Мэйби Бэйби и других артистов.

Также в августе в Екатеринбурге члены «Русской общины» устроили рейд против мигрантов, торговавших фруктами и овощами — и разрешили прохожим забрать продукты. Полиция за этим наблюдала и не вмешивалась.

Снова в августе, но уже в Самаре, «Русская община» пожаловалась на владельцев ресторана Sushkin sЫn из-за названия заведения и портрета Богородицы внутри. На них завели дело об оскорблении чувств верующих.

В сентябре уроженец Узбекистана, победивший на выборах муниципальных депутатов в Подмосковье, сдал мандат после того, как «Русская община» и телеканал «Царьград» обвинили его в мошенничестве с гуманитарной помощью для российских военных в Украине.

В апреле 2025 года члены «Русской общины» провели акцию «по принуждению к патриотизму» в екатеринбургском баре «Огонек» из-за того, что туда не впустили «участника ».

Дружба с Бастрыкиным и патриархом

«Русская община» всецело поддерживает действующую российскую власть и сотрудничает с правоохранительными органами в таких масштабах, как ни одна националистическая группа до нее, говорила «Русской службе Би-би-си» летом 2024 года эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Вера Альперович.

Сотрудничество заключается не только в рейдах против мигрантов и представителей ЛГБТК-сообщества (во время которых, по свидетельствам очевидцев, «общинники» применяют силу), но и в обращениях к главе СК Александру Бастрыкину, который снискал популярность среди ультраправых благодаря своей антимигрантской риторике.

«Это [обращения к Бастрыкину] на сегодняшний момент их [членов „Русской общины“] первая и основная реакция на любые события. И, как показывает опыт, на эти обращения происходит быстрая реакция», — отмечала Вера Альперович. «Осторожно, новости» подсчитали, что «Русская община» вошла в главных доносчиков России, а по эффективности доносов опередила всех остальных участников списка, кроме Екатерины Мизулиной.

Сообщество «Русской общины» во ВКонтакте

«Русская община» разделяет ценности Русской православной церкви и активно взаимодействует с ней. В 2023 году члены «общины» отказались защитить жительницу Нижневартовска от бойфренда, который избивал и преследовал ее, потому что, забеременев от него, она сделала аборт. А в 2025 году на съезде «общины» выступил викарий патриарха Кирилла архиепископ Зеленоградский Савва. Он передал собравшимся благословение от главы РПЦ.

Малофеев и «московские транши»

Один из источников «Би-би-си», националист из Нижнего Новгорода, называл «Русскую общину» организацией, которая «топит за Путина, СВО и православный фундаментализм». По его мнению, за это «общинники» получают деньги. «Основа финансирования — московские транши», — уверен он.

Вера Альперович из «Совы» тоже считает, что как минимум некоторые члены «Русской общины» работают за деньги — слишком уж широко организация развернулась всего за несколько лет. Она тратит миллионы рублей на благотворительность, активно ведет соцсети, проводит съезды и фестивали, выпускает мерч и даже имеет собственное приложение. В нем есть кнопка SOS для вызова «народной дружины». Правда, для регистрации в приложении предлагается загрузить фото паспорта. Такую тщательную проверку члены РО объясняют желанием убедиться, что «перед нами русский человек». Но другие националисты видят в этом доказательство того, что «Русская община» — это «заговор спецслужб для контроля за ультраправой средой».

Так это или нет, неизвестно. Откуда «Русская община» получает деньги, тоже не совсем понятно. Организация утверждает, что живет на пожертвования от участников, но журналисты предполагают, что у нее как минимум один состоятельный донор. В связях с «общинниками» подозревали «православного олигарха» Константина Малофеева, который в прошлом финансировал ультраправые проекты и сотрудничал с двумя из трех сооснователей «общины». Однако «Новая газета Европа» отмечала, что гораздо более очевидно с Малофеевым связано движение «Русская дружина», которое образовалось в результате раскола «Русской общины» в 2024 году. Это заставляет отмести версию о том, что Малофеев является «кошельком» «Русской общины», считает издание.

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