18 марта глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о первом уголовном деле, возбужденном после объявления «движения ЛГБТ» «экстремистским». По данным Мизулиной, дело по статье об организации «экстремистского» объединения (часть 1 статьи 282.2 УК) было возбуждено в связи с деятельностью гей-бара Pose в Оренбурге.

Спустя два дня Центральный районный суд Оренбурга отправил в СИЗО администратора и арт-директора клуба Pose. В пресс-релизе суда говорилось, что обвиняемые, будучи «лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией», совместно с другими лицами, которые «также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ», обеспечивали функционирование бара Pose.

Имена обвиняемых суд не назвал, однако издание «Урал56» уточнило, что это арт-директор клуба Александр Климов и администратор Диана Камильянова.

По словам Мизулиной, перед возбуждением уголовного дела на клуб «обратили внимание местные активисты». 9 марта представители «Русской общины Оренбуржья» (они описывают себя как «людей, которые хотят возродить соборность и общинность русского народа») рассказали о рейде в клубе, проведенном Росгвардией при «поддержке» общины.

Пост сопровождался видео, на котором сотрудники правоохранительных органов заходят в клуб и укладывают его посетителей на пол. Один из сотрудников в штатском выходит на сцену и говорит в микрофон, что «проводится спецоперация МВД», «никто не разговаривает, не надо никого провоцировать» и «все будет в рамках закона».

Видео рейда спустя полторы недели выложило и управление МВД по региону, сообщившее о пресечении деятельности «ночного клуба, в котором собрались представители движения, запрещенного в Российской Федерации». В сообщении говорилось, что было получено более 15 заявлений о «противоправной деятельности, направленной на пропаганду ЛГБТ».

Полиция Оренбуржья

В описании клуба Pose в инстаграме говорится, что это «бар театр-пародий» (сейчас аккаунт в приватном статусе). В баре проходили ночные вечеринки с участием травести-артистов, гоу-гоу танцорами и шоу-программами.

В 2022 году издание Orenday опубликовало материал о посещении «закрытого от сторонних лиц» тематического заведения. Клуб в статье не называется, но по его описанию и опубликованным скриншотам анонсов можно сделать вывод, что это Pose. В комментариях в соцсетях организаторы писали, что бар, открывшийся в 2021 году, невозможно найти на картах «Яндекс» или Google, поскольку он для «определенного круга людей», которые могут «быть сами собой, не боясь огласки». Корреспонденты Orenday, по их словам, запрашивали адрес бара по номеру, указанному для бронирования столиков.

Однако «Русская община Оренбуржья», сообщившая о рейде в клуб, местоположение бара раскрыла. На картах по этому адресу можно увидеть двухэтажное кирпичное здание, в котором расположены продуктовый магазин, гостинично-развлекательный комплекс и ресторан грузинской кухни. 2GIS предлагает маршрут до этого места, обозначая его именно как Pose Bar.

Бар с таким же названием и логотипом есть в Уфе. В анонсах оренбургского Pose посетителям обещали шоу от московских и уфимских артистов, диджея из Уфы и «авторские блюда» от уфимского шеф-повара. Судя по анонсам в соцсетях, бар в Уфе был открыт на год раньше, чем в Оренбурге. В его контактах указан тот же номер, что в оренбургском баре. Сейчас в инстаграме Pose в Уфе сообщается, что он закрыт.

Дело, возбужденное в отношении Климова и Камильяновой, стало первым случаем уголовного преследования после того, как Верховный суд 30 ноября 2023 года объявил «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ». Юристы предупреждали, что под угрозой могут оказаться не только те, кто идентифицирует себя как ЛГБТК+, но и люди, просто поддерживающие ЛГБТК-движение независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Однако без судебной практики, как отмечают правозащитники, сложно сказать, кто будет подвергаться преследованию.

Максимальное наказание по той части статьи, которую вменяют Климову и Камильяновой, составляет до 10 лет лишения свободы.

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