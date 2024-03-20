В Оренбурге администратора и арт-директора клуба отправили в СИЗО по первому в России делу об «экстремистском движении ЛГБТ»
Центральный районный суд Оренбурга арестовал администратора и арт-директора ЛГБТ-клуба Pose, которых обвиняют в организации деятельности «экстремистской организации» (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Имена арестованных суд не приводит. Издание «ЕАН» пишет, что заседание суда проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение решения судьи. По словам корреспондента издания, арт-директор клуба после решения об аресте «не смог сдержать эмоций и заплакал».
По данным «Урал56.ru», арестованных зовут Диана Камильянова (администратор бара) и Александр Климов (арт-директор).
«Медиазона» обратила внимание, что клуб представляет себя как «бар-театр пародий» и «ночной бар с шоу программой», там проводились, в частности, вечеринки с дрэг-шоу.
9 марта сотрудники полиции вместе с бойцами ОМОНа провели в клубе рейд, видео с него публиковало провластное движение «Русская община Оренбурга». На записях посетители лежат на полу или стоят у стены, одного из них спрашивают, что он делал в «пидорском клубе». Позже в МВД сообщили, что полицейские «пресекли деятельность ночного клуба в котором собрались представители движения, запрещенного в Российской Федерации». По версии полиции, в клубе «пропагандировались идеи, запрещенного на территории РФ движения ЛБГТ».
18 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России возбуждено первое уголовное дело об организации экстремистской организации и участии в ней (части 1 и 2 статьи 282.2 УК) в связи с объявлением в стране «экстремистским» «международного движения ЛГБТ». Она утверждала, что дело завели в связи с деятельностью оренбургского клуба Pose.
В конце 2023 года Верховный суд России по иску Минюста объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». Уже на следующий день полиция провела рейды в клубах Москвы и Петербурга, где проходили вечеринки ЛГБТК-сообщества.