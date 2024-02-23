«Они ходили и каждого спрашивали, мальчик ты или девочка» В российских городах устраивают рейды по закрытым вечеринкам в поисках представителей «международного движения ЛГБТ». Посетителей кладут лицом в пол и избивают

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ запретил на территории России «международное общественное движение ЛГБТ», объявив его «экстремистской организацией». С тех пор силовики начали проводить облавы на закрытых вечеринках. Только за февраль известно как минимум о трех подобных рейдах, на которых посетителей клали лицом в пол, избивали и спрашивали, имеют ли они какое-либо отношение к ЛГБТК-сообществу. «Медиазона» поговорила с участниками вечеринок, которые недавно сорвали правоохранительные органы. «Медуза» пересказывает этот материал.

21 февраля пропагандистский канал РЕН ТВ выпустил сюжет о том, как силовики ворвались в коттедж в городе Колтуши под Санкт-Петербургом. Ведущая РЕН ТВ рассказала, что «оперативники пресекли провокационную вечеринку», в коттедже они «застали несколько десятков молодых людей, которые сходу не смогли назвать собственный пол». Кроме того, в сюжете говорилось, что в доме нашли «вещи с символикой движения ЛГБТ, запрещенного в России». На опубликованных кадрах были видны около десяти человек, лежащими на полу с руками за головой. В сюжете также показали опросы задержанных. Силовики задавали такие вопросы: «К ЛГБТ-сообществу себя относишь?», «Ты мальчик, девочка?».

Как рассказал «Медиазоне» один из участников этой вечеринки, всего на ней присутствовали 16 человек. Они собрались в честь дня рождения одного из своих друзей. Полицейские ворвались в коттедж утром 18 февраля и положили всех присутствующих на пол. Силовики поднимали молодых людей «за волосы и за шею» для допроса перед камерой. По словам собеседника издания, задержанные пролежали на полу около пяти часов.

Они очень мерзко шутили, называя нас бранными словами, конченными и все такое, желали нам смерти. Они ходили и каждого спрашивали, мальчик ты или девочка, а тех людей, в чьей половой принадлежности не были уверены, начали вызывать к следовательнице, где они были вынуждены демонстрировать части своего тела — одну девочку попросили задрать юбку, натянуть леггинсы посильнее, моему другу пришлось показать шрамы от [операции]. Все время были вопросы — о, а где твой член, куда ты его дел?

В тот же день силовики сорвали еще одну вечеринку — она проходила в культурном центре «Типография» в Туле в ночь на 18 февраля и была посвящена «открытости и сексуальности». Издание «Осторожно, новости» писало, что полицейские вывели часть людей на улицу, некоторых из них били. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором лежащего на снегу человека избивает, как утверждается, силовик в гражданской одежде. «Ты с кем так разговариваешь, говно?» — говорит нападающий.

На другом видео слышно, как силовики врываются в здание и кричат: «Лежать всем» и «Иди сюда, сучара».

Осторожно, на следующем видео есть мат.

«Парней били, в том числе ногами, лежащих, кулаками по лицу. Допрашивали, снимали на камеру происходящее, раздевали догола, заставляли приседать, отжиматься и петь гимн Тулы. Ребят кидали в грязь лицом, били шокерами, обливали водой. Силовики на телефон заставляли назвать ФИО, учебное заведение, если где-то учился. Всех обыскали, сфоткали паспорта всех — и постоянно что-то кричали про ЛГБТ», — рассказал «Медиазоне» один из посетителей мероприятия. Он добавил, что «вечеринка была маленькая, как ЛГБТ-тусовка не позиционировалась».

По данным издания «Тульская пресса», на нескольких участников составили протоколы о «пропаганде ЛГБТ».

Еще одну вечеринку силовики сорвали 9 февраля, однако известно об этом стало намного позже, когда 20 февраля на сайте издания Karelia.news вышла заметка с заголовком «В Петрозаводске пресечена деятельность крупного ЛГБТ-сообщества». Из нее следует, что вечеринка проходила в ночном клубе «Фулл Хауз». По версии издания, «в организации сообщества, объединенного принадлежность к ЛГБТ-культуре, подозревают жительницу Петрозаводска». На вечеринку, как утверждается в материале, пускали только «известных сотрудникам представителей ЛГБТ-сообщества», им рассылались индивидуальные приглашения. Издание пишет, что составлен «внушительный список» из людей, «которые принимали участие в деятельности сообщества», в нем около двух десятков человек.

«В шокирующем списке — как мужчины, так и женщины. Есть женатые, замужние и разведенные. Есть матери, в том числе троих детей. Весьма впечатляет и круг профессий участников: сотрудница одной из гостиниц города, директор цветочного магазина, продавцы из магазина техники и строительных материалов, менеджер оператора сотовой связи, архивариус, повар, официант, парикмахер, массажист, бывшая сотрудница бани. В списке даже автослесарь и сторож. Под подозрение попал преподаватель одного из учебных заведений Петрозаводска и известная спортсменка», — говорится в публикации.

Читайте также

«Ты нам мешаешь, тебя не должно тут быть» Многие квир-люди бежали из России от травли и репрессий. Что они вспоминают из своего прошлого — и что чувствуют сейчас? Фотопроект «Медузы»

Читайте также

«Ты нам мешаешь, тебя не должно тут быть» Многие квир-люди бежали из России от травли и репрессий. Что они вспоминают из своего прошлого — и что чувствуют сейчас? Фотопроект «Медузы»

«Медиазона» поговорила с жительницей Петрозаводска Оксаной, которая знает о происходившем в клубе по рассказам знакомых. По ее словам, на вечеринке 9 февраля присутствовали 60 гостей. Ворвавшиеся на мероприятие сотрудники ФСБ «лицом в пол клали без разбора — и девочек, и парней». У многих посетителей забрали телефоны, после чего «начали сливать личные видео».

Оксана рассказала, что организатору вечеринок «пригрозили сроком и сказали сдавать всех». В результате она «выдала список всех, кто бывал на вечеринках», в том числе известных в республике людей. В этом списке были в том числе полицейские, сотрудники ФСИН и налоговой службы, которые якобы тоже ходили на ЛГБТ-вечеринки. В списке профессий, перечисленных изданием Karelia.news, их нет.

По словам Оксаны, организатор вечеринок рассказывала, что после вступления в силу закона о «пропаганде ЛГБТ» ее вызывали в управление ФСБ по Карелии. «Она сказала им, что ходят раз в неделю 20 человек. И типа ей ответили: „Ну ладно“. И она видимо в своих чатах написала, мол, ей „разрешили“», — пояснила собеседница «Медиазоны».

Читайте также

Итак, мы узнали, почему «ЛГБТ-движение» объявили в России экстремистским Радужный флаг правда под запретом? А феминитивы? И кто теперь в наибольшей опасности? Отвечают юристы

Читайте также

Итак, мы узнали, почему «ЛГБТ-движение» объявили в России экстремистским Радужный флаг правда под запретом? А феминитивы? И кто теперь в наибольшей опасности? Отвечают юристы