В Москве запретили секс-позитивные вечеринки Kinky Party

Организаторы российского проекта Kinky Party объявили, что приостанавливают проведение своих мероприятий в Москве из-за того, что получили предостережение от государственных органов. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале проекта.

«Мы получили предостережение от госорганов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — заявили организаторы.

Из-за предостережения властей команда Kinky Party отказалась от празднования своего восьмилетия, намеченного на 17 февраля.

«Являются ли новые нормы временной или постоянной мерой — нам пока неизвестно. И сейчас нам, как и вам, необходима пауза, чтобы переварить эту информацию. Мы вернемся к вам, как только продумаем альтернативные способы дарить вам атмосферу праздника и свободы», — добавили представители Kinky Party.

Представители проекта добавили, что продолжают проводить свои мероприятия в Грузии.

Kinky Party, как сообщается на сайте проекта, — это «секс-позитивная вечеринка с тематикой, дресс-кодом, отличной музыкой и яркой шоу-программой». Организаторы вечеринок говорят, что с 2016 года «помогают людям исследовать свои границы, фантазии и сексуальность». «На нашей вечеринке можно все, соблюдая правила культуры активного согласия и конфидециальность других людей», — говорится в руководстве новичкам Kinky Party.

В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла «почти голая» вечеринка, организованная телеведущей Настей Ивлеевой. Мероприятие раскритиковали общественные организации, после чего участники вечеринки — Филипп Киркоров, Дима Билан, Настя Ивлеева, Ксения Собчак, Лолита — начали публично извиняться. Суд объявил «почти голую» вечеринку Ивлеевой «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

Верховный суд России 30 ноября 2023 года по иску Минюста объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». После этого в России начали заводить административные дела о демонстрации символики этого движения, а полиция начала проводить рейды в гей-клубах. Также полицейские начали посещать закрытые эротические вечеринки, как произошло в феврале в Екатеринбурге.