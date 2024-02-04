В Екатеринбурге на закрытую эротическую вечеринку в клубе пришла полиция. В МВД заявили, что провели рейд для «стабилизации оперативной обстановки» 

В Екатеринбурге в ночь на 4 февраля полиция устроила рейд в клубе «Фабрика», где проходила закрытая эротическая вечеринка Blue Velvet, сообщает Itʼs My City. Как говорится в сообщении в местном паблике «Свет Екатеринбурга»: «Пришли погоны и закрыли тусу, всех переписали».

Как отмечает издание, вечеринка была закрытой — билет можно было купить только заранее, количество мест было ограничено, а гостей пускали на шоу «в азиатском стиле» по паролю. Место проведения и подробности раскрывались только гостям вечеринки.

Глава пресслужбы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в комментарии РБК заявил, что полиция Екатеринбурга с сотрудниками других правоохранительных структур провела «обычный, плановый, профилактический рейд». Рейд, по его словам, был направлен на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе.

Всего в рамках рейда были проверены около 270 человек, заявил он, на трех человек, отказавшихся от медицинского освидетельствования составлены административные протоколы о «потреблении наркотических средств или психотропных веществ», также были заведены административные дела по статье о неисполнении обязанностей на родителей двух находившихся без присмотра несовершеннолетних. Кроме того, заявил Горелых, в ходе рейда были составлены «десять протоколов по линии ГИБДД».

«Результаты рейда анализируются для принятия мер реагирования в отношении самой организации», — заявил представитель МВД, комментируя визит полицейских в клуб.

РБК пишет, что BlueVelvet — БДСМ-вечеринка, которую в Екатеринбурге проводили более 30 раз. Организатором вечеринок был Станислав Словиковский. Itʼs My City напоминает, что в 2020 Словиковского штрафовали на 15 тысяч рублей из-за организации мероприятия во время ковидных ограничений, а годом позднее на одну из его вечеринок приходил ОМОН.

В начале декабря полицейские Екатеринбурга пришли с проверкой в гей-клуб Fame. Тогда МВД заявило, что в ходе рейда «были проверены свыше 100 граждан, обнаружено и изъято 9 литров немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции, которая направлена на экспертизу».

В Москве 20 и 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая была организована телеведущей и блогером Настей Ивлеевой. Фото и видео с вечеринки возмутили провластных активистов, после чего присутствовавшие на мероприятии актеры и музыканты, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак, начали массово извиняться за участие в вечеринке. Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), пришедший на вечеринку в одном носке на гениталиях, получил два подряд административных ареста на 15 и 10 суток по статье о мелком хулиганстве, штраф в размере 200 тысяч рублей за «пропаганду» ЛГБТ и повестку в военкомат. Саму вечеринку суд признал «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

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