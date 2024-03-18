Мизулина сообщила, что после рейда в клубе Оренбурга завели первое в России дело об участии в экстремистской организации за связь с «движением ЛГБТ»

В России возбуждено первое уголовное дело об организации экстремистской организации и участии в ней (части 1 и 2 статьи 282.2 УК) в связи с объявлением в стране «экстремистским» «международного движения ЛГБТ», утверждает глава Екатерина Мизулина.

По ее словам, дело завели в связи с деятельностью оренбургского клуба Pose, куда, пишет «Медиазона», в марте сотрудники полиции пришли с рейдом после доноса провластных активистов. Движение «Русская община Оренбурга», которое жаловалось на клуб, утверждало, что в телеграм-канале клуба публиковали «материалы, содержащие признаки пропаганды ЛГБТ-сообщества».

Есть ли в этом уголовном деле фигуранты, Мизулина не сообщила.

В конце 2023 года Верховный суд России по иску Минюста объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». Уже на следующий день, хотя решение суда еще не вступило в силу, полиция провела рейды в клубах Москвы и Петербурга, где проходили вечеринки ЛГБТК-сообщества. Вскоре рейды прошли в клубах в нескольких городах России, включая Оренбург и Екатеринбург.