В екатеринбургский гей-клуб во время вечеринки пришел ОМОН. Участник рейда заявил, что проверка не связана с запретом «движения ЛГБТ»

Полиция Екатеринбурга вместе с сотрудниками ОМОНа и кинологами в ночь на 10 декабря провела «профилактический рейд» в екатеринбургском гей-клубе Fame, где в это время проходила вечеринка. Об этом пишет издание Ura.ru, корреспондент которого участвовал в рейде.

Проверкой руководил замначальника полиции Екатеринбурга Александр Кашигин. В пресс-службе городского управления МВД сообщили, в ходе рейда полицейские проверили «свыше 100 граждан», а также изъяли девять литров «немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции».

В рейде среди прочих участвовал член городской Общественной палаты и координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Он заявил Ura.ru, что проверка проводилась «по сообщениям неравнодушных граждан» и не никак связана с недавним решением Верховного суда РФ о запрете «движения ЛГБТ».

30 ноября Верховный суд России по иску Минюста объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». Уже на следующий день, хотя решение суда еще не вступило в силу, полиция провела рейды в клубах Москвы и Петербурга, где проходили вечеринки для ЛГБТК-комьюнити.

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