Участники «международного движения ЛГБТ» радикальны и склонны к репрессиям. Их объединяет «наличие определенных нравов и обычаев» Это главные тезисы из решения суда о запрете «движения ЛГБТ» в России. Документ опубликовали «Свободные новости»

Valya Egorshin / NurPhoto / Getty Images

Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Заседание прошло в закрытом режиме, решение суда не публиковали. Журналисты саратовского издания «Свободные новости» получили копию этого документа. «Медуза» публикует выдержки из него.

Как следует из представленных Минюстом документов, с 1984 года на территории России действует международное общественное движение ЛГБТ, возникшее в США в 60-х годах ХХ века как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений.

Появление в России сторонников и последователей Движения обусловлено внешнеполитическим воздействием, целью которого является устранение морального осуждения, традиционно сопровождающего противоестественные сексуальные отношения, и продвижение идеологии Движения и закрепление ее на государственном уровне.

Участников Движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), интересы и потребности, специфический язык (использование ).

Движение не имеет на территории России регистрации и единой структуры, состоит из различных групп и организаций, в том числе международных. В настоящее время Движение получило распространение на территории более 60 субъектов РФ.

Источниками финансирования Движения в России являются зарубежные правительственные и неправительственные организации, ЛГБТ-фонды, добровольные пожертвования и гранты. Общая сумма только выявленных средств, поступивших из иностранных источников в адрес Движения и его отдельных участников с 1 января 2020 года, составила свыше 506 миллионов рублей.

В настоящее время Движение приобретает новые формы за счет присоединения к нему значительного числа участников интернет-сообществ, проживающих за рубежом, с выделением в его структуре инициативной группы, которая осуществляет свою деятельность на территории более 25 стран, что обусловливает статус Движения как международного.

Публично декларируя в качестве задач борьбу за права ЛГБТ-сообщества, борьбу с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ-людей, профилактику ВИЧ/СПИД и других заболеваний, Движение фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака посредством достижения полной моральной эквивалентности нетрадиционных сексуальных отношений с традиционными, легализации однополых браков, возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами, стремится к закреплению в общественном сознании и на законодательном уровне пропагандируемой им идеологии в виде конкретных прав и свобод его участников.

Материалами дела установлено, что в реализации идей и достижении целей Движения усматривается генеральная линия поведения его участников, выраженная в продвижении идеологии, направленной на активное распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, переопределение понятия «семья» и вовлечение большего числа участников в нетрадиционные сексуальные отношения.

Движение оказывает негативное влияние на различные группы населения, включая детей и подростков. Демонстративно-агрессивный, навязчивый характер пропаганды ЛГБТ-идеологии, провокационный по своему содержанию и смысловой направленности, по существу является идейно-ценностной экспансией и противоречит традиционным российским духовно-нравственным и семейным ценностям. Подобная деструктивная деятельность грубо нарушает конституционно защищаемые права и интересы детей как важнейшего приоритета государственной политики России.

Из материалов дела следует, что к наиболее распространенным и эффективным средствам пропаганды Движения среди несовершеннолетних относятся: нанесение символики ЛГБТ на детские игрушки, одежду, различные аксессуары; издание ЛГБТ-литературы, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, однополые семьи; проведение акций возле школ и детских библиотек, а также онлайн-семинаров и форумов.

Помимо этого, участниками Движения проводится активная деятельность, направленная на отмену российского законодательства, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, посредством обращения в международные органы с целью оказания воздействия на РФ. Данная деятельность Движения влечет нарушение конституционно защищаемых прав и ценностей семьи, материнства, отцовства и детства, тем самым она направлена против основ конституционного строя РФ.

К одной из основных целей деструктивной идеологии Движения относится необходимость изменения в сознании людей представления о религиозном восприятии ЛГБТ-отношений. Под воздействием идеологии Движения происходит изменение толкования Библии. Подобная деятельность разрушает традиционные российские духовно-нравственные ценности, нарушает права верующих, создает предпосылки для разжигания религиозной розни, в связи с чем является экстремистской.

Материалами дела установлено, что Движение и сообщество сторонников ЛГБТ радикальны в своих взглядах и проявлениях, которые основаны на ненависти к традициям, религии, тысячелетней культуре и их носителям, предполагают превосходство носителей указанной идеологии над другими людьми и склонность к .

Анализ представленных Минюстом материалов свидетельствует о том, что Движение как деструктивный идеологический механизм воздействия на граждан, в первую очередь на несовершеннолетних, ставит под угрозу демографическую ситуацию в стране, способствует созданию условий для саморазрушения общества, ослабления семейных, дружеских и иных социально полезных связей, причинению вреда нравственному здоровью людей, навязыванию представлений, предполагающих отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни.

Участниками Движения пропагандируется асоциальное поведение, ненависть, агрессия и насилие в отношении представителей правоохранительных органов и членов общества, не поддерживающих идеологию Движения, несогласные с этой идеологией подвергаются притеснениям, насилию и дискриминации, что оказывает деструктивное воздействие на развитие несовершеннолетних лиц, общества и государства в целом.

Указанная деятельность Движения носит экстремистский характер, создает реальную угрозу нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству, направлена на уничтожение традиционного представления о браке и семье и конституционного порядка.

Суд считает заслуживающими внимания доводы Минюста о том, что масштабы распространения Движения и его организованность, а также то, что его деятельность координируется в том числе с территории иностранных государств, создают угрозу использования антироссийскими силами многочисленных участников Движения для вмешательства во внутренние дела России и дестабилизации общественно-политической ситуации и национальной безопасности РФ.

Запрет «движения ЛГБТ»

Российские власти признали ЛГБТК+ «экстремистским движением». Как гомофобия стала государственной политикой? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»

Запрет «движения ЛГБТ»

Российские власти признали ЛГБТК+ «экстремистским движением». Как гомофобия стала государственной политикой? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»