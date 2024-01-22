В Екатеринбурге во время рейда на стройплощадке рабочих заставили ходить гуськом. МИД Кыргызстана потребовал провести проверку

В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и Росгвардии 17 января устроили рейд на одной из стройплощадок, во время которого заставили рабочих ходить гуськом.

Кадры с рабочими, ходящими гуськом во время рейда, опубликовал телеграм-канал «Русская община Екатеринбурга», а затем издание Itʼs My City.

В Екатеринбурге силовики заставили мигрантов ходить гуськом Kaktus Media

Всего, пишет Itʼs My City, в ходе рейда проверили документы у 150 человек, работающих на стройке, которая идет на улице Азина. Восемь человек было решено депортировать, еще четверым вручили повестки в военкомат, так как они получили российские паспорта, но не встали на учет.

Среди работавших на стройплощадке были около 40 граждан Кыргызстана, трое из них попали на фото, где рабочих заставляют ходить гуськом. МИД республики выпустил отдельное «информационное сообщение», в котором заявил, что генконсульство принимает меры для организации проверки надзорным органом России «правомерности применения органами правопорядка подобных методов, унижающих достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность». В сообщении МИД отмечается, что сами граждане Кыргызстана, попавшие на видео, отказались писать жалобы на действия правоохранительных органов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил проведение рейда по стройплощадкам, подчеркнув, что «в нынешнем году такая работа будет продолжена во всех муниципалитетах региона».

Среди трудовых мигрантов, работающих в России, большинство — граждане Кыргызстана. В сентябре 2023 года «Российская газета» писала, что в стране находятся более 1 миллиона трудовых мигрантов из Кыргызстана.