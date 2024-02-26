Владелицу кафе, попросившую военного покинуть заведение, оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии

Владелицу кофейни в подмосковных Люберцах, которая рассказала, что она попросила участника войны уйти из заведения, оштрафовали на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП), пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

В телеграм-канале владелицу кофейни называют Алена П. На сайте Люберецкого городского суда, как обратила внимание «Медиазона», есть карточка дела по административной статье о «дискредитации» армии на Алену Полякевич.

На прошлой неделе Полякевич рассказала в соцсетях, что в кофейню пришел участник войны, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень». По ее словам, она «за две минуты уладила эту ситуацию без крика, без мата и прочего». «Просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе бойцы есть в моем списке», — цитирует «Медиазона» пост Полякевич.

После этого на нее начали жаловаться Z-блогеры и провластные активисты. В частности, скриншот поста Полякевич появился в телеграм-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. Также, как обратила внимание «Медиазона», о задержании Полякевич, которая «оскорбляет Россию» и «плохо отзывается о бойцах », написало на своей странице во «ВКонтакте» провластное движение «Русская община». Оно же потребовало проверить Полякевич «на причастность финансирования ВСУ».

В посте говорится, что активисты «Русской общины», пришедшие в кофейню вместе с участниками СВО, вызвали полицию и написали «коллективное заявление». После этого, как утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости», девушку задержали и отвезли в суд.

МВД по Московской области также сообщило о задержании жительницы Люберец 1997 года рождения, которая была оштрафована по статье о «дискредитации» армии после найденной в ее соцсетях в ходе мониторинга публикации. Имени жительницы МВД не сообщает.