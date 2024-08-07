В Екатеринбурге перенесли на январь концерт бывшего участника «Агаты Кристи» Глеба Самойлова. На музыканта пожаловались провластные активисты

В Екатеринбурге перенесли на 4 января 2025 года концерт бывшего участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, сообщается в официальном сообществе музыканта.

В сообщении говорится, что концерт перенесен по «независящим от группы и организатора причинам». Выступление под названием «Глеб Самойлов — День рождения. Программа Агата Кристи The Best» должно было пройти 9 августа в местном клубе «Фабрика». Билеты на сайте пока еще доступны для покупки.

За день до этого активисты в Екатеринбурге заявили, что намерены «блокировать концерт „заукраинца“ Самойлова» в городе и обратились с этой целью в МВД. «Самойлов в интервью неоднократно высказывался в поддержку Украины, осуждал СВО и воссоединение с Крымом, негативно отзывался о политике нашей страны», — заявили активисты.

После новостей о переносе выступления активисты написали, что «с концертом у Глеба Самойлова не задалось», и, по данным местного телеграм-канала УРАЛLIVE продажа билетов прекращена.

После распада группы «Агата Кристи» в 2008 году Глеб Самойлов стал лидером группы The Matrixx. С прямым осуждением полномасштабной войны он не выступал, но в 2014 году, после протестов на Майдане в Киеве, записывал песню в поддержку Украины. Его старший брат Вадим Самойлов, с которым они вместе основали «Агату Кристи», выступает в Донбассе и высказывается в поддержку «специальной военной операции». После недолгого воссоединения в рамках двух концертов в 2015 году Глеб Самойлов подал на брата в суд за исполнение песен «Агаты Кристи», пояснив, что он против того, чтобы они звучали на политических и военных мероприятиях.