Юрий Кочетков / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

В Одинцовском районе Подмосковья подросток пришел с ножом в школу и напал на учеников. Первыми об этом сообщили телеграм-каналы «База», 112, Mash, Shot и «Осторожно, новости». По их данным, нападение произошло в Успенской общеобразовательной школе в поселке Горки-2. Позже Следственный комитет России подтвердил информацию телеграм-каналов.

Один из учеников погиб в результате нападения, сообщили в СК. По данным полиции Подмосковья, это десятилетний ребенок, получивший ножевые ранения. По данным телеграм-каналов, он учился в четвертом классе.

Нападавшего задержали. По информации телеграм-каналов, его зовут Тимофей К., ему 15 лет, он ученик девятого класса этой же школы. После нападения, как пишет «База», он сделал селфи с телом убитого им ребенка.

По данным телеграм-каналов, Тимофей был одет в футболку с надписью («Ничьи жизни не важны») — отсылкой к лозунгу движения . Кроме того, как пишут телеграм-каналы, у подростка был шлем с цитатой Дилана Руфа — американского неонациста, который в 2015 году убил девять темнокожих в церкви в городе Чарлстон. Фраза на шлеме звучит так: «Мне пришлось это сделать, потому что кто-то должен был что-то предпринять». Эта цитата, как отмечает «Осторожно, новости», продолжается следующим образом: «Ведь, как вы понимаете, темнокожие каждый день убивают белых на улицах».

Подросток снимал нападение на видео. На кадрах видно, как он подходит к группе учеников с учительницей и начинает спрашивать, кто они по национальности. В этот момент к нему со спины приблизился охранник, Тимофей распылил в него перцовый баллончик, а затем побежал с ножом за учениками. Одного из них он догнал на лестнице и ударил ножом в шею. Mash пишет, что эти видео подросток выкладывал в личный телеграм-канал.

Еще на одном видео, которое публикует «Осторожно, новости», Тимофей заходит в класс и спрашивает, есть ли сегодня в школе учительница — «не помню, как зовут, темная такая». Ему отвечают, что наверное, нет и уточняют, кого он ищет, а затем пытаются отправить к дежурному и охране. «Да мне все равно пожизненное сидеть», — отвечает он. На следующий за этим вопрос: «Что вы делаете?» подросток говорит: «В Википедии почитаете».

Перед нападением, как утверждают Mash, «Осторожно, новости» и другие, Тимофей рассылал одноклассникам свой манифест под названием «Мой гнев». Он начинается цитатой Эрика Харриса, одного из двух учеников старших класов, устроивших стрельбу в школе «Колумбайн» в 1999 году, в результате которой были убиты 13 человек. Дальше в этом манифесте Тимофей пишет, что ненавидит общество, называет людей «биомусором», а в проблемах обвиняет мусульман, ЛГБТ, евреев, антифашистов, либералов и оппозицию.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал нападение на школьников «ужасной, запредельной жестокостью». «Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — написал он. Также Воробьев отдельно обратился к журналистам и отметил, что перед публикацией видео с места «важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии», поскольку «это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей».