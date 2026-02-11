В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме. Есть погибший и раненые
Источник: База
Возле Индустриального техникума в Анапе произошла стрельба, сообщают близкие к силовикам телеграм-каналы «База», Mash и «112».
Обновление. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в холле техникума студент открыл стрельбу. Пострадали три человека, стрелявший задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате стрельбы погиб охранник учебного заведения. Он «первым принял на себя удар, оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы», а также не дал зайти нападавшему в техникум.
По неподтвержденным данным, два человека ранены. Один из пострадавших — охранник техникума. Стрелявший задержан. Mash утверждает, что задержанный — молодой человек 2008 года рождения.
«Осторожно, новости» публикует видео, на котором, как утверждается, момент задержания стрелявшего.
«База» утверждает, что подозреваемый стрелял из гладкоствольного оружия. У него изъято охотничье оружие, разгрузка и десятки патронов.
Информацию о стрельбе подтвердили источники «Коммерсанта» и «Интерфакса». По данным агентства, ранены три человека.