В Красноярском крае школьница напала с ножом на другую ученицу

В городе Кодинске Красноярского края 14-летняя ученица одной из школ напала с ножом на сверстницу, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Пострадавшая доставлена в больницу, угрозы ее жизни нет. По версии СК, инцидент произошел после конфликта 14-летней ученицы с учителем.

Нападавшая задержана. Других подробностей Следственный комитет не приводит.

NGS24 сообщает, что конфликт произошел на уроке химии в школе № 4. По словам источников издания, у девушки были конфликт с учительницей, ее также «обижали» другие ученики. Школьница «решила разобраться с обидчиками» и попыталась ударить ножом учительницу, но ей помешали одноклассники. После этого она ударила ножом ученицу из параллельного класса.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела, но по каким статьям, не уточняется.

В Уфе утром 3 февраля девятиклассник напал на учителя и трех своих одноклассников. Он выстрелил в них несколько раз из пластикового пневматического автомата. Его задержали.