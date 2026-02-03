В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе

В Уфе подросток с травматическим пистолетом открыл стрельбу в одной из школ, сообщает местное издание Ufa1.ru , а также близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и «База».

По информации «Базы», нападавший учится в девятом классе. Нападение произошло в гимназии № 16. Ufa1.ru пишет, что ученик пришел в учебное заведение с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по находящимся там людям. Источник издания утверждает, что перед этим был слышен звук взрыва.

Нападавший, как сообщает Mash, воспользовался пожарной тревогой, что отвлечь внимание, после чего выстрелил в учителя. Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев заявил, что пострадавших при нападении на школу нет, передает ТАСС. Глава республики Радий Хабиров также сообщил, что пострадавших нет. Источник Ufa1.ru сообщает о трех пострадавших.

Информацию о нападении вскоре подтвердили в МВД Башкортостана. В ведомстве заявили, что девятиклассник пришел в гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Нападавший задержан.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что подросток анонсировал нападение в личном телеграм-канале, куда выкладывал фотографии с оружием и писал о готовности оказаться в тюрьме. По информации «112», пострадавший при нападении — учитель истории.