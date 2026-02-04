В школе № 153 в Красноярске 14-летняя школьница устроила пожар, она подожгла крышку унитаза, а в одном из классов — жалюзи, сообщает телеграм-канал «Красноярск-Пожарный». Огонь потушили сотрудники школы до приезда пожарных.

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» утверждает, что ученица принесла в школу бензин и облила им одного школьника, после чего подожгла его. Она также напала с молотком на других учащихся. Такую же версию приводит телеграм-канал Mash. Один из учеников рассказал NGS24, что ученица бросила в класс зажигательную смесь.

По информации «Базы», в результате произошедшего пострадали пятеро детей. Тяжелее всего состояние ученика, которого нападавшая облила бензином и подожгла. У него сильно обожжены спина, руки, шея и голова. Ожоги получили еще двое детей, в том числе сама нападавшая. Еще двое госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что в результате нападения пострадали пятеро детей и учитель.

В управлении МВД по Красноярскому краю заявили, что им поступило сообщение о том, что ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников молотком.