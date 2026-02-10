Gints Ivuskans / AFP / Scanpix / LETA

Летом 2025 года в Латвии ввели трудовые ограничения для граждан России и Беларуси — они лишились права работать на объектах критической инфраструктуры, к которым относятся в том числе крупные государственные больницы. В результате работу потеряли не менее 100 человек. Среди них оказался и Александр Полупан, российский реаниматолог, который лечил Алексея Навального после отравления и открыто поддерживал его после заключения в тюрьму. Полупан выучил латышский язык и получил врачебную лицензию, но теперь он не может устроиться по специальности без разрешения Службы безопасности Латвии. По словам Полупана, в его случае это означает запрет на профессию.

Летом 2025 года в Латвии приняли поправки к закону о национальной безопасности, которые запрещают гражданам Беларуси и России владеть и управлять . Также им запрещено работать на таких объектах, если это предполагает доступ к информации или оборудованию, «имеющему важное значение для функционирования критической инфраструктуры».

По данным латвийского правительства, на середину 2025 года в стране жили почти 42 тысячи граждан России и больше 4200 граждан Беларуси.

Поправки лишили работы десятки российских и белорусских граждан, живущих в Латвии. Так, были уволены из региональной больницы в Даугавпилсе. По словам источника издания «Чайка», сотрудникам сообщили об увольнении 30 января 2026 года, все процедуры были оформлены одним днем. Увольнения прошли и в крупных больницах Риги: из Восточной больницы ушли 13 человек, из больницы Паула Страдыня — 10 человек. Детская больница Риги, где тоже работают несколько россиян и белорусов, пока оценивает, подходят ли они под критерии для увольнения.

«Латвийские железные дороги» уже расторгли или планируют расторгнуть трудовые отношения с 26 с российским и белорусским гражданством. Sadales tīkls, крупнейший оператор электросетей Латвии, уволил двух таких сотрудников. Многие другие структуры, которые можно отнести к объектам критической инфраструктуры (например, аэропорт и морской порт Риги, оператор распределения природного газа Gaso, энергетическая компания Latvenergo и «Латвийский государственный центр радио и телевидения») заявили журналистам, что у них вообще не работают граждане Беларуси и России.

«Что касается , то подобная проблема существовала и раньше. Шесть или семь лет назад сотрудникам приходилось делать выбор — получить латвийское гражданство или уволиться. Можно сказать, что мы [уже] прошли через этот цикл. В то время это во многом была наша инициатива», — рассказал председатель правления «Латвийского государственного центра радио и телевидения» Гиртс Озолс.

Среди тех, кто пострадал от новой политики властей Латвии, оказался Александр Полупан — анестезиолог-реаниматолог из Москвы, входивший в консилиум врачей, который пытался поставить диагноз Алексею Навальному после отравления «Новичком» в 2020 году. Позднее Полупан стал одним из инициаторов открытого письма врачей, призвавших перестать мучить Навального в заключении, и открыто сомневался в официальных причинах смерти политика в колонии на Ямале.

Полупан рассказал «Настоящему времени», что уехал в Латвию в 2023 году — по политическим причинам, в том числе из-за несогласия с вторжением России в Украину. К маю 2025 года он получил все необходимые разрешения на работу врачом, в том числе сдал языковой экзамен на . Полупана пригласили работать в новом отделении реанимации в Восточной больнице Риги. Он должен был начать работу в январе 2026 года, но после отзыва из Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии ему отказали в должности.

«Я потом написал персональный запрос в СГБ, приложил всю свою биографию, рассказал, чем занимался в Риге, что в целом в Латвии я ни в чем плохом замечен не был, . Они сказали: „Спасибо за предоставленную информацию, но мы не видим оснований для того, чтобы сделать для вас исключение“», — рассказал врач.

Александр Полупан «Настоящее время»

Закон о национальной безопасности действительно предусматривает, что граждане России и Беларуси могут работать на объектах критической инфраструктуры Латвии, если СГБ выдаст им персональное разрешение. Этим уже пытались воспользоваться некоторые структуры, которым пришлось увольнять граждан России и Беларуси — например, «Латвийские железные дороги» и больница в Даугавпилсе. Они попросили СГБ сделать исключение для части своих сотрудников, попадавших под увольнение. Однако на начало февраля 2026 года спецслужба не удовлетворила ни одного такого запроса.

«Исключение применяется, только когда иначе невозможно обеспечить полноценную работу объекта критической инфраструктуры. Например, если у этого лица есть уникальные знания или навыки в конкретной области, которые невозможно заменить другим специалистом. Нехватка специалистов в конкретной сфере или повышенные расходы не считаются достаточным обоснованием для получения разрешения на трудоустройство граждан России или Беларуси в исключительном порядке», — заявили в Службе государственной безопасности.

Полупан сейчас в третий раз пытается устроиться на работу в Латвии, но уже не в Риге, а в Лиепае. Он ждет нового ответа от СГБ. Если этот ответ снова будет отрицательным, врач планирует поехать работать в Швейцарию. Он говорит, что в его случае ограничения на работу, наложенные латвийскими властями, означают запрет на профессию:

«Нас [россиян] не так много переехало [в Латвию в последние годы]. Насколько я знаю, всего четыре врача начали проходить этот путь [получения лицензии] после начала войны. Если не ошибаюсь, я единственный, кто уже дошел до получения лицензии. Нам объяснили, что, если выполнять требования закона, то мы будем работать. Но потом фактически для нас вводят запрет на профессию. В моем случае это полный запрет, учитывая, что реанимация есть только в государственных клиниках. Да, доктора каких-то специальностей могут пойти работать в частную клинику, но реанимации в частных клиниках просто нет».

Омбудсмен Латвии Карина Палкова тоже критиковала трудовые ограничения для граждан России и Беларуси — но не саму норму в целом, а то, как она применятся. По мнению Палковой, если человек теряет работу не по своей вине, а из-за государственного запрета, для него должны быть предусмотрены какие-то инструменты социальной защиты. Например, выходное пособие. Сейчас увольняемые граждане РФ и Беларуси .