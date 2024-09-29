The Insider: власти пытались скрыть, что у Алексея Навального перед смертью были боли в животе, рвота и судороги. Официальные документы были отредактированы

Алексей Навальный выступает в суде по видеосвязи из ИК-3 в Харпе, 11 января 2024 года Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Издание The Insider получило доступ к «сотням» официальных документов, связанных со смертью политика Алексея Навального. Как утверждает издание, судя по этим документам, «власти целенаправленно убрали упоминания симптомов, которые не укладывались в ».

The Insider, в частности, выложил копии двух версий постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанные следователем Александром Варапаевым. В обоих вариантах документа говорится, что Навальный «почувствовал резкое ухудшение состояния своего здоровья» и сообщил об этом дежурному, который вывел его из прогулочного двора в помещения ЕКПТ. После этого в первоначальной версии указано:

Далее, осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения.

В более поздней — окончательной версии — упоминания боли в животе, рвоты и судорог уже нет:

Далее, состояние осужденного Навального А.А. резко ухудшилось, о чем незамедлительно было сообщено начальнику филиала «Медицинская часть Nº7» ФКУЗ МСЧ -11 ФСИН России Лисюку А.В., который по прибытию принял решение о помещении осужденного Навального А.А. в медицинскую часть, а также вызове бригады скорой медицинской помощи.

The Insider также пишет, что «образцы рвотных масс» фигурируют в описи «изъятых объектов» — как говорится в документе, их отдали на экспертизу. Издание пишет, что официально «не сообщалось ни об экспертизе, ни о рвоте». При этом в итоговом документе, выданном Юлии Навальной и опубликованном соратниками политика, рвотные массы фигурировали: там было указано, что после осмотра трупа «проведены смывы с поверхностей верхних конечностей, носовых и ушных ходов, изъяты ногтевые пластины, рвотные массы».

Реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления «Новичком» в 2020 году в комментарии The Insider выразил мнение, что «едва ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления», и допустил, что «это могло быть, например, фосфороорганическое вещество».

The Insider не уточняет, будут ли опубликованы другие из «сотен» документов, попавших в распоряжение издания.

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