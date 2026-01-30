Сеть магазинов Rendez-Vous в честь своего юбилея свозила российских знаменитостей в Куршевель. Что было дальше, вы уже поняли, да? Сравнения с «голой вечеринкой», отмена в соцсетях, доносы и даже пожар

Сеть магазинов одежды и обуви Rendez-Vous с размахом отметила свой юбилей, свозив «друзей бренда» из числа российских знаменитостей в Куршевель. Этот дорогостоящий пиар-тур возмутил пользователей соцсетей, депутатов Госдумы, провластные медиа и активистов. Бренду ставят в упрек то, что он сорит деньгами, да еще и в «недружественной» стране, пока участники войны с Украиной «проливают кровь за благополучие русского народа и будущее русского мира». Топ-менеджера «Rendez-Vous» уличили в том, что она из Украины, а дизайнера — в том, что он постит «нетрадиционные» фото. В довершение всего магазин «Rendez-Vous» в Куршевеле — тот самый, который рекламировали знаменитости, — остановил работу из-за пожара.

«Куршевель стал для нас не просто точкой на карте»

Российская сеть магазинов обуви и одежды Rendez-Vous («Рандеву») в середине января устроила пиар-тур в Куршевель для «друзей бренда». Среди 14 человек, которых сеть пригласила на французский горнолыжный курорт в честь своего , были журналистка Ксения Собчак, стилист Александр Рогов, блогеры Оксана Самойлова и Елена Перминова. Участники тура рекламировали бутик Rendez-Vous в Куршевеле, катались на лыжах, участвовали в «гала-ужине» с красной ковровой дорожкой и слушали певицу Патрисию Каас.

«Куршевель стал для нас не просто точкой на карте, а местом встречи. Мы благодарны нашим друзьям бренда, которые приняли приглашение, разделив с нами эти дни. Ваше присутствие и энергия сделали эту поездку по-настоящему живой», — благодарил Rendez-Vous в своем телеграм-канале.

Но многие другие телеграм-каналы скептически отнеслись к идее отметить день рождения российского бренда в Куршевеле. Канал о светской жизни «Героиня Татлера» назвал это способом «очень дорого и эффектно угробить репутацию». Канал «Надо было вчера», посвященный PR и коммуникациям, предположил, что после такой «демонстративной тусовки» Rendez-Vous ассоциируется «с оторванностью и понтами». Но больше всего внимания (и критики) пиар-ход бренда получил со стороны провластных медиа.

«Это как „голая вечеринка“, только тут сверкали не голым задом, а показной роскошью»

Телеграм-канал Baza, который входит в медиаменеджера Арама Габрелянова, выпустил не меньше пяти разоблачительных постов о Rendez-Vous. В них утверждалось, что компания значительно урезала зарплаты сотрудникам (в Rendez-Vous это отрицают), продавала некачественные товары и выводила деньги на Кипр.

Издание Life из того же холдинга сообщало, что тур в Куршевель, который мог обойтись Rendez-Vous в 30-40 миллионов рублей, возмутил «простых россиян, которые делают реальную выручку сети обувных магазинов». «Зачем в разгар СВО устраивать такие дорогие мероприятия, тем более в недружественной нам стране? <…> Эта история не просто о вечеринке. Это история о выборе и отношении к своей стране. Именно поэтому у обычных людей возникли справедливые вопросы к сети Rendez-Vous», — писал Life.

«Пятый канал», входящий в , оценил тур в Куршевель в 50 миллионов рублей — и тоже подчеркнул, что это «неуместно во время СВО». «Это как „голая вечеринка Ивлеевой“, только тут сверкали не голым задом, а показной роскошью. Благодаря скандалу выяснились любопытные подробности. Например, что , зарабатывая в России, годами вкладывал деньги в недвижимость во Франции. А спустя четыре дня после начала СВО оставил бизнес и уехал», — рассказывал ведущий.

«В то время как наши солдаты и офицеры проливают кровь за благополучие русского народа и будущее русского мира»

Возмущение туром в Куршевель выразили и пользователи соцсетей. В инстаграме Rendez-Vous под постами об этой поездке появились десятки насмешливых и критических комментариев. Их авторы интересовались, почему бренд выбрал в качестве места проведения пиар-акции курорт во Франции, а не в России и почему пригласил «топовых звезд, которые в жизни не будут носить Rendez-Vous», а не кого-то из своих реальных покупателей. «Сколько сотрудников компании уволены или скольким сокращены зарплаты для чека данного мероприятия?» — гласил комментарий, собравший больше всего лайков (почти 1750).

По подсчетам digital-агентства Sidorin Lab, которое занимается продвижением брендов в интернете, за неделю с 15 по 22 января в соцсетях появилось больше 18 тысяч сообщений о туре Rendez-Vous (87% из них представляли собой комментарии), общий охват которых превысил 10 миллионов пользователей. Согласно оценке Sidorin Lab, тональность 65% постов была нейтральной, 32% — негативной и лишь 3% — позитивной.

К отмене Rendez-Vous подключились и депутаты Госдумы — Виталий Милонов, Елена Драпеко и Михаил Романов. Последний предложил правоохранительным органам проверить работу бренда, владельцы которого, по его словам, «существуют в собственных, оторванных от реальности представлениях, в то время как наши солдаты и офицеры проливают кровь за благополучие русского народа и будущее русского мира».

«Зов народа» нашел у дизайнера Rendez-Vous «неправильные» фото в соцсетях. И потребовал проверить всю компанию на «пропаганду ЛГБТ»

Life и «Пятый канал» называли предполагаемым организатором тура в Куршевель Алину Миеву, директора Rendez-Vous по стратегическому маркетингу. Телеграм-канал Shot сообщил, что ей 26 лет, ее настоящая фамилия Шаймиева, она родилась в Украине и получила гражданство России не так давно, в 2023 году. Также канал утверждал, что она раньше работала официанткой и занималась , но потом переехала в Москву, быстро разбогатела и вошла в топ-менеджмент Rendez-Vous. Канал намекал, что это могло произойти благодаря связи с Оганесом Бахчиняном, бывшим генеральным директором компании.

После Миевой внимание к себе привлек и новый дизайнер Rendez-Vous Никита Чекрыгин. 30 января Shot написал, что консервативные активисты из движения изучили его соцсети и обнаружили в них фото «нетрадиционной направленности». Кроме того, Чекрыгин якобы состоит в гей-чатах, посвященных свиданиям на одну ночь. Представители «Зова народа» обратились в Генпрокуратуру с просьбой оценить активность Чекрыгина в интернете и проверить всю сеть Rendez-Vous на «пропаганду ЛГБТ».

За пожаром в интернете последовал настоящий пожар

Помимо пиар-скандала, который пока далек от завершения, сеть Rendez-Vous на этой неделе столкнулась с еще одной неприятностью. Ее магазин в Куршевеле — тот самый, где позировали приехавшие из России знаменитости, — остановил работу из-за пожара.

Возгорание произошло не в самом магазине, а на верхнем этаже пятизвездочного отеля Grandes Alpes, в здании которого он расположен. Пожар начался вечером 27 января, его тушили почти сутки. Никто из постояльцев и сотрудников отеля не пострадал; шестеро пожарных получили незначительные травмы, в основном, надышавшись дымом. Причина возгорания пока неизвестна. По одной из версий, оно началось в дымоходе.

Помещение бутика Rendez-Vous не пострадало, как и сотрудники, но работа была приостановлена до получения официальных заключений экстренных служб, заявил РБК директор по коммуникациям сети Константин Тютрин 28 января. О возобновлении работы магазина компания после этого не сообщала.

Какие еще бренды отменяли за «непатриотичность»

Популярный бренд одежды Monochrome пожаловался на сокращение времени работы своего магазина из-за парада Победы. Нетрудно догадаться, что было дальше В 2022-м соосновательница бренда (родом из Украины) говорила, что продолжает считать 9 Мая «светлым праздником»

Какие еще бренды отменяли за «непатриотичность»

Популярный бренд одежды Monochrome пожаловался на сокращение времени работы своего магазина из-за парада Победы. Нетрудно догадаться, что было дальше В 2022-м соосновательница бренда (родом из Украины) говорила, что продолжает считать 9 Мая «светлым праздником»