Популярный бренд одежды Monochrome пожаловался на сокращение времени работы своего магазина из-за парада Победы. Нетрудно догадаться, что было дальше В 2022-м соосновательница бренда (родом из Украины) говорила, что продолжает считать 9 Мая «светлым праздником»

Monochrome

Директор российского бренда одежды Monochrome Николай Богданович принес извинения за пост о режиме работы магазина Monochrome в Столешниковом переулке 7 и 9 мая — в дни генеральной репетиции и проведения парада Победы в Москве.

Пост, за который пришлось извиняться, был опубликован в телеграм-канале Monochrome 6 мая. Он состоял из картинки и подписи к ней. Картинка сообщала, что 7 и 9 мая магазин Monochrome будет работать не с 10:00 как обычно, а с 14:00. Подпись была такой: «Потому что что? Правильно — парад. Потому что что? Правильно — всем плевать на бизнес чужой. Ноу комментс, как говорится…»

В комментариях Monochrome обвинили в неуважении к празднованию победы в Великой Отечественной войне и даже русофобии. «Очень странный вброс, если честно. Не думаю, что вы впервые сталкиваетесь с подобной ситуацией, имея магазин в центре. В России есть традиции, которые мы уважаем», — написала одна из комментаторов. Она получила ответ с аккаунта Monochrome: «Вас забыла спросить. Спасибо за ваше мнение».

Сейчас этот пост удален, но скриншоты (и самого поста, и комментариев) опубликовали провоенные телеграм-каналы. Там же появился другой скриншот — из личного канала Алисы Бохи, соосновательницы Monochrome и жены директора бренда. Из него следует, что вызвавший критику пост написала она. «Даже не могла подумать, что мой комментарий про закрытие магазина может вызвать столько негатива. Очень хочется послушать тех же комментаторов, . А еще хочется их послушать, когда они стоят в пробках, когда дорогу перекрывают», — посетовала Боха вечером 6 мая.

Очевидно, она не рассчитывала на такой резонанс. Пост про парад подхватили Z-блогеры, негативные отзывы о Monochrome стали появляться во «ВКонтакте», на «Яндексе», 2ГИС, «Отзовике» и даже на ютьюбе — под интервью, которое Алиса Боха дала фэшн-блогеру Мадонне Мур в 2022 году (они разговаривали в том числе о вторжении России в Украину и Дне Победы). Движение «Зов народа» направило донос в Генпрокуратуру. Личный телеграм-канал Бохи, видимо, был закрыт или взломан: в нем изменилось название и пропали все посты, зато висит фото Знамени Победы над Рейхстагом.

К 7 мая Monochrome убрал вызвавший возмущение пост, а директор и владелец бренда Николай Богданович опубликовал извинения:

«Мы допустили колоссальную ошибку. Просто потому, что впервые в жизни не подумали над тем, что и как пишем. <…> Я искренне и от чистого сердца приношу свои извинения за тон, подачу, форму и формулировку публикации, вызвавшей очевидный и понятный мне негатив.

То, что должно было стать информационной рассылкой о графике работы магазина, фактически послужило поводом обвинить нас в неуважении к великому празднику Победы, что, разумеется, не имеет ничего общего с действительностью.

Работая в нашей стране, являясь частью национального колорита и культурного контекста, мы на деле, а не на словах, всегда демонстрировали свое уважение к государственным, религиозным и развлекательным праздникам».

Monochrome — бренд оверсайз-одежды, который также продает обувь и товары для дома. Николай Богданович создал его в 2015 году. Изначально это был бренд «дизайнерской полиграфии», но год спустя Богданович познакомился со стилистом Алисой Бохой, и они переключили Monochrome на пошив одежды. В декабре 2021 года бренд открыл свой магазин в Столешниковом переулке. Как писало издание Blueprint, «с Monochrome и начался захват улицы локальной модной индустрией» на фоне ухода западных брендов из-за войны и санкций.

Сейчас у Monochrome уже восемь магазинов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Владивостоке. Марка известна коллаборациями — она делала коллекции с Институтом цвета Pantone, Reebok, «Аэрофлотом», футбольным клубом «Спартак» — и успешно растет. По данным базы «Спарк-Интерфакс», в 2024 году выручка Monochrome составила 1,9 миллиарда рублей (рост на 64% к предыдущему году), чистая прибыль — 419 миллионов рублей (рост более чем на 300% к предыдущему году).

Николай Богданович родом из Москвы, Алиса Боха — из Винницы в Украине. В своих интервью Алиса рассказывала, что ее родители развелись, когда она училась во втором классе, и они с мамой переехали в Москву. Ее отец (с ним, по словам Алисы, у нее оборвалась связь), а также дедушка и бабушка к началу войны продолжали жить в Виннице. В разговоре с Мадонной Мур в июне 2022 года — том самом, который снова стали комментировать из-за поста про парад — Алиса со слезами рассказывала, что война стала для них с мужем шоком.

В том же разговоре обсуждалось, что 9 мая 2022 года Monochrome опубликовал в инстаграме пост со словами «Пусть будет мир». Мадонна Мур показала его скриншот, назвав «антивоенным манифестом в очень мягкой форме». На вопрос, почему пост выложили именно в День Победы, Алиса ответила, что они с мужем в том числе хотели подчеркнуть, что для них «это все равно праздник по старой памяти светлый».

Сейчас в инстаграме Monochrome этого поста нет. Его скриншот сохранился в телеграме бренда — как репост из канала Tears Of, марки мужской одежды от Николая Богдановича, поэтому подпись сделана от лица мужчины. Она заканчивается такими словами: «Сегодня праздник Великой Победы в кошмарной войне. Если кто-то в своих больных фантазиях „может повторить“, то мне его искренне жаль, однако я даже время тратить не буду на дискуссию».