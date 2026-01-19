Артемий Останин в зале Мещанского суда Москвы, 19 марта 2025 года Кристина Кормилицына / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Мещанский суд Москвы начал рассматривать дело против стендап-комика Артемия Останина, в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Дело против комика возбудили в марте 2025 года после доносов провластных активистов на шутки Останина. Стендапера задержали в Беларуси. Силовики избили его, сломав позвоночник, а также издевались над ним — комика сфотографировали с отрезанными дредами и мясорубкой на шее. На заседании 19 января прокуратура назвала Останина лидером организованной преступной группы, которая придумывает оскорбительные шутки. Суд допросил верующих, признанных потерпевшими по делу, и свидетелей — комиков, выступавших с Останиным. Журналисты «Медиазоны» вели онлайн из зала суда. «Медуза» пересказала главное, что там произошло.

Внимание. В этом тексте есть мат

Комика стали преследовать после доносов на шутку о человеке с инвалидностью

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении комика Артемия Останина в 2025 году. Московское управление СК заявило 15 марта, что против стендапера расследуют дело о возбуждении ненависти или вражды в «связи с враждебными высказываниями в адрес участника » во время одного из выступлений в Москве. Как отмечал СК, видео с шуткой появилось в интернете.

Сам Останин рассказывал, что пошутил о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». Он отмечал, что российско-украинская война в шутке не упоминалась.

Выступление комика, ставшее поводом для преследований, опубликовали в ютьюб-канале «Третий канал», связанном с московским «Стендап клубом № 1», сообщала «Медиазона». Сейчас запись недоступна, но журналисты опубликовали часть монолога Останина:

Я шел в переходе никого не трогал. Чувствую: на ногу наступают. Оборачиваюсь, говорю: «Можно аккуратнее?» — а сзади никого нет. Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался. Я ничего лучше не нашел, как наклониться к нему и сказать: «Ну, не гоняй ты так сильно». В этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала кричать, что я хамло. А с хуя ли я хамло в этой ситуации? Меня в метро сбили буквально. Чувак на мине подорвался, решил «угла» в метро дать, а я хамло при этом.

Участники провластного движения «Зов народа» усмотрели в шутке «кощунство над трагедией» и «высмеивание нашего воина, потерявшего ноги на ». Они написали доносы на комика.

Останина задержали в Беларуси и жестко избили. Силовики сломали ему позвоночник и отрезали дреды

Вскоре после первого пресс-релиза СК стало известно, что Останина задержали в Беларуси. Следователи заявили, что комик пытался уехать из России. СК распространил видео допроса стендапера, на котором он приносит «свои искренние человеческие извинения» и говорит, что не хотел никого оскорбить. При каких обстоятельствах сделали запись, неясно.

Вместе с тем телеграм-каналы, связанные с белорусскими силовиками, опубликовали фотографии Останина возле пограничного пункта. На снимках комик в наручниках, коротко острижен, хотя раньше носил дреды, а на шее у него висит мясорубка. Предполагается, что так силовики издевательски напомнили Останину об одной из его шуток. В одном из монологов он рассказывал о мурманских единороссах, подаривших мясорубки матерям погибших участников войны против Украины.

Суд в Москве 19 марта 2025-го арестовал Останина. На заседании комик и адвокат сообщили, что после задержания белорусские силовики вывезли Останина в лес и избили, применив дубинки и электрошокер. В итоге судмедэкспертиза зафиксировала у комика перелом позвоночника. В белорусском МВД заявили в ответ, что сотрудники действовали «в полном соответствии с законодательством».

В декабре дело поступило в Мещанский суд Москвы. Как выяснилось, Останина также обвинили в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) из-за еще одного выступления в марте 2025-го, запись которого «сообщники» комика опубликовали в сети.

В суде стало известно, что Останина судят в том числе из-за шутки о Христе. Прокуратура назвала комика «главой ОПГ»

В Мещанском суде Москвы 19 января прошло второе заседание по делу комика. Первое состоялось еще 12 января, но тогда Останину только продлили арест на полгода. Сегодня суд начал рассматривать дело по существу.

В ходе заседания представительница прокуратуры огласила обвинительное заключение. Из него стало известно, что в основе уголовного дела против Останина два монолога: о встрече с мужчиной с инвалидностью в метро и о религии.

Так, стендапера обвинили в оскорблении чувств верующих из-за видеозаписи в ютьюбе, снятой на выступлении Останина в московском клубе Stand-up Brothers 7 марта 2025 года. Согласно заключению обвинения, тогда комик, среди прочего, рассказал шутку об Иисусе Христе, который за выпивкой якобы сказал Останину: «Я информацию людям принес, и знаете что они сделали? Ну, распяли меня».

Экспертиза усмотрела в этом выступлении «глумление, осмеяние, десакрализацию и циничное отношение» к Иисусу Христу и его моления о чаше в Гефсиманском саду перед арестом.

Второй эпизод — обвинение в унижении человеческого достоинства — связан с выступлением Останина 17 декабря 2024 года в стендап клубе «На Трубной». Именно в этом монологе комик пошутил о человеке с инвалидностью, с которым столкнулся в метро. Следствие усмотрело в шутке «социально острые темы, связанные с », а экспертиза нашла негативную информацию о людях с инвалидностью. «Адресату демонстрируется образ инвалида как нелепого, вызывающего брезгливость… в противоположность образу Останина», — цитирует материалы дела «Медиазона».

Прокуратура заявила, что Останин — глава «сплоченной» организованной преступной группы, которая «по плану» комика должна была готовить оскорбительные шутки, организовать концерты и записи выступлений для публикации. Кто входил в эту группу, следствие пока не знает. Материалы в отношении «членов ОПГ» выделили в отдельное производство.

В суде выступили четверо потерпевших. Они назвали себя верующими людьми, а также заявили, что поддерживают российский военных, воюющих в Украине. Они утверждают, что увидели ролики с выступлениями Останина в интернете и оскорбились. В основном их обидело упоминание кубиков пресса у Христа, а также то, что комик, рассказывая шутки, использовал «язык бесов» — то есть матерился. Одну из потерпевших также задели «отвратительные» слова стендапера о священнике — «операторе православного кадилодрона». Комик ответил, что речь шла о реально существующей вакансии.

Суд также заслушал показания свидетелей — комиков, выступавших с Останиным, а также владельцев и сотрудников стендап-клубов, где проходили выступления. Отвечая на вопросы судьи и прокурора, свидетели перечисляли запретные темы для выступлений стендаперов. Среди них — власть, российско-украинская война, ЛГБТК+ и религия. По словам комика и директора клуба Stand-up Brothers Дмитрия Кима, за такие темы «может прилететь в целом клубу».

Некоторые свидетели утверждали, что о запретных темах комикам напоминают перед выступлением. Другие говорили, что напоминания об ограничениях не требуются, потому что это и так уже есть «в головах» стендаперов. В свою очередь, один из организаторов отметил, что в договоре о правах на съемку стендапов, которые подписывают комики, есть только одно правило — не нарушать законы РФ.

Останин не признал вину ни по одному из обвинений. Во время судебного процесса комик пытался шутить и участвовать в опросе потерпевших, но судья снимала его вопросы. Следующее заседание суда назначено на 27 января.