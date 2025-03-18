СК сообщил о задержании комика Артемия Останина при попытке уехать из России. Два дня назад на него завели уголовное дело за шутку

Следственный комитет сообщил о задержании стендап-комика Артемия Останина, на которого 16 марта завели уголовное дело о возбуждении ненависти (пункт «а» часть 2 статьи 282 УК РФ).

По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года Останин во время выступления в Москве «высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность». При этом в сообщении СК от 16 марта говорилось, что комик «высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции».

В СК заявили, что Останина задержали при попытке пересечь границу России. Его доставили в Москву. Близкий к силовикам телеграм-канал Mash утверждает, что Останина задержали на границе с Беларусью.

«Медиазона» писала, что выступление Останина было опубликовано на ютьюб-канале «Третий канал», который связан с московским «Стендап клубом № 1». Сейчас эта запись недоступна.

«Я шел в переходе никого не трогал. Чувствую: на ногу наступают. Оборачиваюсь, говорю: „Можно аккуратнее?“ — а сзади никого нет. Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался. Я ничего лучше не нашел, как наклониться к нему и сказать: „Ну, не гоняй ты так сильно“. В этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала кричать, что я хамло. А с *** ли я хамло в этой ситуации? Меня в метро сбили буквально. Чувак на мине подорвался, решил „угла“ в метро дать, а я хамло при этом», — цитирует издание выступление комика.

В комментарии «Осторожно, новости» Останин заявил, что шутил про «попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

«Про в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров. И, на удивление, федеральных СМИ. На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом. Критическое мышление к вопросу, естественно, никто не подключал», — говорил комик.