«Действовали в полном соответствии с законодательством». В МВД Беларуси отрицают, что силовики избили стендап-комика Артемия Останина

МВД Беларуси назвало «ложной» информацию о том, что белорусские силовики избили российского стенда-комика Артемия Останина. С таким заявлением выступил заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

По его словам, информация об избиении Останина распространяется в «деструктивных ресурсах».

Казакевич заявил, что Останина задержали 17 марта в минском аэропорту по запросу российских правоохранительных органов. Его пребывание на территории Беларуси было признано нежелательным, в результате «в установленном порядке он был принудительно выслан с территории Беларуси автомобильным транспортом под конвоем». На границе с России его передали российским силовикам.

«При задержании, при доставлении, при этапировании какой-либо физической силы к данному гражданину не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством», — утверждает Казакевич.

Следственный комитет сообщил о задержании Артемия Останина «при попытке пересечь границу Российской Федерации» утром 18 марта. Перед этим на него завели уголовное дело о возбуждении ненависти с применением насилия или угрозой его применения (пункт «а» часть 2 статьи 282 УК). По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года Останин во время выступления в Москве «высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность». 19 марта Мещанский районный суд Москвы отправил комика в СИЗО.

Поводом для уголовного дела стало выступление комика, в котором он рассказал про мужчину без ног, который «на мине подорвался». В комментарии «Осторожно, новости» Останин говорил, что шутил про «попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20», а «про в шутке нет ни слова».

Адвокат комика Вероника Полякова рассказывала на суде по избранию меры пресечения, что во время задержания стендапер был «подвергнут избиению», у него перелом позвоночника. Позже обращение адвоката опубликовала член Совета по правам человека Ева Меркачева. «Пока его везли к границе для передачи российским правоохранителям, их машина остановилась в лесу, его вывели и начали избивать три человека. Как он понял, это были сотрудники правоохранительных органов Беларуси. Они наносили множественные удары по его корпусу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки», — цитировала Меркачева письмо адвоката.