«Они наносили множественные удары, применяли электрошокер и дубинки». Стендап-комик Артемий Останин, арестованный из-за шутки, попросил СК проверить белорусских силовиков

Стендап-комик Артемий Останин, арестованный московским судом по делу о возбуждении ненависти, рассказал, что белорусские силовики после задержания вывезли его в лес и избили. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева со ссылкой на адвоката комика Веронику Полякову.

«Пока его везли к границе для передачи российским правоохранителям, их машина остановилась в лесу, его вывели и начали избивать три человека. Как он понял, это были сотрудники правоохранительных органов Беларуси. Они наносили множественные удары по его корпусу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки», — цитирует письмо адвоката Меркачева.

18 марта, находясь в Следственном комитете в Москве, Останин написал заявление о совершенном в отношении него преступлении и попросил провести проверку. Утром 19 марта Останин ознакомился с результатами медицинских обследований, из которых следует, что врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также «установили проблемы с дыхательной функцией и легкими».

По словам Меркачевой, комик попросил следственные органы России провести проверку по данному факту. Он отметил, что российские силовики его не трогали и физическую силу не применяли.

«Обращусь, чтобы ему оказали качественную медпомощь. Будет ли проверка в отношении тех, кто бил? Хороший вопрос. Тут ведь что получается. Он — гражданин РФ. И мы должны защищать его права, нарушенные на территории другого государства. Посмотрим, какую позицию тут займут наши правоохранители», — сообщила Меркачева.

Следственный комитет сообщил о задержании Артемия Останина «при попытке пересечь границу Российской Федерации» утром 18 марта. Позже стало известно, что это произошло на границе с Беларусью. Перед этим на него завели уголовное дело о возбуждении ненависти с с применением насилия или угрозой его применения (пункт «а» часть 2 статьи 282 УК РФ). По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года Останин во время выступления в Москве «высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность». Изначально следствие утверждало, что комик «высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции».

15 марта активисты провластного движения «Зов народа» призывали проверить Останина «после шутки о ветеране ». В комментарии «Осторожно, новости» Останин заявил, что шутил про «попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». «Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров», — говорил он. В своем выступлении комик рассказывал о безногом мужчине в метро, который «на мине подорвался».

Вскоре после задержания в Беларуси телеграм-каналы, связанные с белорусскими силовиками, опубликовали фотографии Останина после задержания. На них можно заметить, что на шее у комика висит мясорубка. Кроме того, он коротко пострижен, хотя до этого носил дреды. 19 марта Мещанский районный суд Москвы отправил комика в СИЗО.