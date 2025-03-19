Стендапера Артемия Останина арестовали по делу о призывах к «экстремизму» из-за шутки. Адвокат сообщила, что при задержании его избили и сломали ему позвоночник

Мещанский районный суд Москвы арестовал комика Артемия Останина по делу о призывах к «экстремизму» (пункт «а» части 2 статьи 282 УК), сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Арестовать Останина требовала следователь. На суде она заявила, что комик обвиняется в преступлении против конституционного строя и безопасности государства, а также проверяется на другие эпизоды. Прокурор против ареста Останина возражал.

Адвокат комика Вероника Полякова просила суд не отправлять ее подзащитного в СИЗО. Останину, передает «Медиазона» слова защитницы, в 2014 году провели операцию, у него «правосторонний ».

Кроме того, Полякова заявила, что во время задержания стендапер был «подвергнут избиению», у него перелом позвоночника, пишет «Медиазона». 18 марта Полякова подала заявление о преступлении в отношении ее подзащитного.

«Вчера нами в ходе допроса в качестве обвиняемого, в качестве подозреваемого, было заявлено ходатайство. Заявление о совершении преступления, поскольку мой подзащитный был в ходе задержания подвергнут избиению, я бы так сказала. Его действительно возили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас он мне пояснил, что ознакомился с этими результатами, и у него перелом позвоночника, — сказала адвокат на суде. — И при наличии диагноза пневмоторакс также нахождение его под стражей может являться таким, усугубляющим фактором, для ряда вот этих заболеваний».

Артемия Останина задержали в Беларуси и передали сотрудникам российских правоохранительных органов. Следственный комитет РФ сообщил о задержании комика 18 марта. Утверждалось, что его задержали «при попытке пересечь границу Российской Федерации».

Телеграм-каналы, связанные с белорусскими силовиками, опубликовали фотографии Останина после задержания. На них можно заметить, что на шее у комика висит мясорубка. Кроме того, он коротко пострижен, хотя до этого носил дреды. В свою очередь СК по Москве распространило видео с извинениями Останина. При каких обстоятельствах сделана запись, неизвестно.

В СК сначала заявили, что дело против Останина завели из-за одного из его выступлений в Москве, во время которого он «высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность». Позже следствие утверждало, что комик «высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника ». 15 марта активисты провластного движения «Зов народа» призывали проверить Останина «после шутки о ветеране СВО». Комик говорил, что «про СВО в нет ни слова».