«Она талантливый политик и отличный популист» В Украине снова преследуют Юлию Тимошенко. «Украинская правда» рассказывает о подробностях ее дела

Юлия Тимошенко в суде по мере пресечения, 16 января 2026 года Oleksandr Magula / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

В середине января антикоррупционные органы Украины обвинили лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в подкупе депутатов Верховной Рады. Ее отправили под залог в 33 миллиона гривен (650 тысяч евро). Она назвала обвинения политическим заказом. Для Тимошенко это уголовное дело далеко не первое, но у него есть все шансы завершиться обвинительным приговором, считает источник «Украинской правды» (УП) в антикоррупционных органах. Газета опубликовала новые подробности дела Тимошенко. «Медуза» пересказывает этот материал и вспоминает карьеру самой известной женщины украинской политики, которая за последние 30 лет успела побывать и в кресле премьера, и на скамье подсудимых.

Дело Тимошенко. Кто помог разоблачить подкуп депутатов и кто его финансировал

Вечером 13 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обыском в офис партии «Батькивщина». У Юлии Тимошенко, которая была в офисе, изъяли 40 тысяч долларов. Следователи заявили, что в тот вечер политик планировала передать эти деньги группе депутатов Верховной Рады, которые должны были голосовать так, как она скажет. Судя по аудиозаписям прослушки, которые выложило НАБУ, каждому депутату полагалось по 10 тысяч долларов в месяц за «правильное» голосование, а координироваться сообщники планировали через мессенджер Signal.

NABU

Имена депутатов, которых якобы подкупила Тимошенко, антикоррупционные органы не назвали. Но на записях прослушки лидер «Батькивщины» произносит: «Мы хотим грохнуть большинство». Из этих слов следует, что Тимошенко пыталась привлечь на свою сторону представителей президентской партии «Слуга народа», обладающей абсолютным большинством в Раде с последних парламентских выборов 2019 года. В пользу данной версии свидетельствует и то, что на время следствия Тимошенко запретили общаться с 65 депутатами Рады, 60 из которых представляют как раз «Слугу народа».

Судя по прослушке, с помощью подкупа парламентариев Тимошенко хотела саботировать не только проекты законов, но и кадровые решения. На этом фоне примечательно то, что обыск у нее прошел вечером того дня, когда Верховная Рада не утвердила предложенные президентом перестановки в правительстве: она одобрила отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны, но не смогла переназначить его же на пост министра энергетики и утвердить новым главой Минобороны Михаила Федорова. Эти назначения были одобрены на следующий день — по словам источников «Украинской правды», после того, как глава Офиса президента Кирилл Буданов обзвонил близких ему депутатов.

После того, как НАБУ и СП озвучили обвинения в адрес Тимошенко, возникли вопросы, кто помог разоблачить подкуп и кто его финансировал. На первый из этих вопросов ответила сама Тимошенко. 16 января в суде она заявила, что «провокацию» устроил депутат «Слуги народа» Игорь Копытин. Таким образом он якобы хотел добиться закрытия своего уголовного дела в НАБУ (при этом о претензиях антикоррупционных органов к Копытину публично неизвестно). По словам Тимошенко, депутат напрашивался к ней на встречи, предлагал сотрудничество и подставил ее. Лидер «Батькивщины» также дала понять, что записи прослушки, которые выложила НАБУ, сфальсифицированы.

Копытин отрицает участие в деле Тимошенко. Но версию о его роли подтверждает один из источников «Украинской правды»: «Со слов адвокатов [Тимошенко]: посчитали хронометраж по камерам — это Копытин [установил прослушку в офисе „Батькивщины“]».

Игорь Копытин — действующий сотрудник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины, следует из данных «Украинской правды». Газета опубликовала фото его служебного удостоверения. Оно действует до 2029 года, на нем указано, что его обладатель носит звание капитана. Кроме того, по информации собеседников УП в военных кругах, Копытин — близкий товарищ Кирилла Буданова, который в начале 2026 года сменил пост главы ГУР на должность руководителя Офиса президента Украины.

Относительно того, чьими деньгами Тимошенко планировала платить депутатам, УП выдвигает несколько предположений. Один из вариантов — экс-глава Офиса президента Андрей Ермак, который поддерживал контакты с Тимошенко и мог использовать ее для борьбы со своим аппаратным противником, главой фракции «Слуга народа» в Раде Давидом Арахамией (впрочем, источники УП заявили, что после отставки Ермак «не в том ресурсе и состоянии», чтобы бороться за власть). Другой вариант — украинские олигархи, в частности, Игорь Коломойский, который поддерживал Зеленского на выборах, а после его избрания угодил по арест и бессрочные санкции (Коломойский отреагировал на обыск у Тимошенко словами «Из-за 40 тысяч столько кипиша, что пожилую женщину потревожили?»). Третий вариант — «российское влияние», пишет УП, напоминая, что Тимошенко критиковала усиление зависимости Украины от Запада после начала войны.

Карьера Тимошенко. «Она талантливый политик и отличный популист»

Юлия Тимошенко — долгожительница украинской политической арены, которая прошла и через высшие посты, и через уголовные дела. Она начинала в 1980-х как инженер-экономист на Днепровском машиностроительном заводе, после перестройки открыла сеть видеопроката, а с распадом СССР занялась торговлей нефтепродуктами и газом по бартеру. Сначала через «Корпорацию „Украинский бензин“», ставшую главным поставщиком топлива для сельского хозяйства Днепропетровской области, а позднее через «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), которая получила монопольное право на поставку российского газа львиной доле украинских предприятий. ЕЭСУ пользовалась поддержкой премьер-министра Украины Павла Лазаренко — выходца из Днепропетровской области, которого называли любовником Тимошенко.

В 1997 году Лазаренко лишился премьерского кресла, а ЕЭСУ — своих выгодных контрактов. В том же году Тимошенко впервые избралась в Верховную Раду. Ее прозвали «газовой принцессой», и пытаясь избавиться от этой ассоциации, политконсультанты Тимошенко придумали ей «учительский» образ со строгим костюмом и косой вокруг головы. Эта прическа на долгие годы стала визитной карточкой политика.

Тимошенко строила репутацию борца с коррупцией, хотя этому иногда мешала ее любовь к дорогим нарядам. Попытки объяснить такой контраст доходили до нелепости. «Юлию Владимировну мы [родственники] всячески поддерживаем. Поверьте, у нас бывает такой момент, когда мы все сбрасываемся, подчищаем все свои коморки, и Юлия Владимировна едет и покупает себе Louis Vuitton», — уверяла ее тетя Антонина Ульяхина в 2007 году.

«Все пропало». Известный мем с участием Юлии Тимошенко Kirill Kazakov

За почти три десятилетия в политике Тимошенко дважды становилась премьер-министром Украины, трижды проигрывала президентские выборы, вступала в союзы с бывшими противниками и разрывала альянсы с бывшими союзниками. Виктор Ющенко называл назначение Тимошенко премьером главной ошибкой своего президентского срока, хотя за несколько лет до этого они вместе вдохновляли Оранжевую революцию. Виктор Янукович публично оппонировал Тимошенко, но за кулисами обсуждал с ней разделение власти в Украине наподобие «рокировки» Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В итоге Янукович отказался от этой затеи, сочтя, что Тимошенко теряет позиции, а позднее и вовсе посадил ее в тюрьму. Но спустя пять лет, когда он бежал из Украины, и. о. президента стал Александр Турчинов, соратник Тимошенко.

Отвечая на вопрос о секрете политического долголетия Тимошенко, аналитики говорили, что ей удавалось успешно эксплуатировать образ вечной оппозиционерки, гибко реагировать на меняющуюся реальность и мастерски удерживать ядерный электорат «Батькивщины», в которому до войны относили сельских жительниц центральной Украины, обеспокоенных социальными проблемами и вопросами мира и безопасности. «Она талантливый политик и отличный популист. У нее есть стойкий электорат. <…> Он никогда ее не предаст. Но он не так велик, чтобы выиграть президентские выборы», — говорил «Украинской правде» в 2021 году социолог Евгений Головаха.

Фигуранткой уголовных дел Тимошенко за свою карьеру была с десяток раз, но большинство этих дел не доходило суда или реального срока. Впервые Тимошенко задержали в 1995 году — она пыталась вывезти из Украины в Россию 26 тысяч долларов при разерешенном лимите в 500. В 2001 году Тимошенко месяц отсидела в СИЗО по обвинению в переводе почти 80 миллионов долларов на швейцарские счета Петра Лазаренко и нелегальной поставке в Украину российского газа. Оба дела позднее были закрыты. Дольше всего Тимошенко сидела при правлении Виктора Януковича — в 2011 году ей дали семь лет по делу о превышении власти при заключении газовых контактов с Россией. Тимошенко вышла на свободу после начала Революции достоинства и выступила на Майдане в инвалидном кресле.

Новое уголовное дело может снова привести Тимошенко (которая, кстати, поддержала отмену депутатской неприкосновенности в Украине в 2019 году) к обвинительному приговору, считает источник «Украинской правды» антикоррупционных органах: «Это маленькое дело. Всего два тома. Малое количество ходов и все согласно действующему законодательству. Несколько месяцев, и оно будет слушаться в суде. Законченный состав преступления с момента предложения взятки. Любой неангажированный юрист скажет, что это приговор».