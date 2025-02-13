Зеленский ввел санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении персональных экономических санкций против ряда украинских бизнесменов и политиков. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Согласно документу, санкции введены против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова, пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.

Санкции подразумевают блокировку активов, запрет торговых операций, лишение государственных наград и так далее. Ограничения действуют бессрочно.

Бывший владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский, который поддерживал Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году, находится под арестом с сентября 2023 года. Бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии СБУ, с 2013 по 2020 год Коломойский вывел за границу более полумиллиарда гривен (около 12,5 миллиона долларов) через подконтрольные банковские структуры. Также его обвиняют в присвоении 15 миллиардов гривен (377 миллионов долларов) из «Приватбанка».

В отношении бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова ведется расследование о незаконном выезде по поддельным документам из Украины в июне 2024 года. Он заочно арестован в Украине.

Бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго власти Украины подозревают в растрате средств подконтрольного ему банка «Финансы и кредит». В 2022 году его задержали во Франции по запросу Киева. Позже бизнесмен вышел под залог.

Петр Порошенко — пятый президент Украины, депутат Верховной Рады, председатель партии «Европейская солидарность». За последние несколько лет в Украине появилось больше 100 уголовных дел, которые так или иначе направлены против Петра Порошенко. В частности, его обвиняют в государственной измене из-за поставок угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах.

Украинский политик Виктор Медведчук возглавлял партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и неоднократно встречался с Владимиром Путиным, который стал крестным отцом его дочери, — после этого Медведчука стали называть «кумом» российского президента. В 2021 году украинские спецслужбы обвинили политика в госизмене и отправили под домашний арест. Медведчуку удалось сбежать, в апреле 2022 года его вновь задержали, а в сентябре передали России, обменяв более чем на 200 украинских военнопленных, защитников «Азовстали». С тех пор Медведчук проживает в России.