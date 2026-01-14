Антикоррупционные органы Украины обвинили Юлию Тимошенко в подкупе депутатов Верховной Рады Она все отрицает и называет происходящее «грандиозным пиар-ходом»

Andrii Nesterenko / Global Images Ukraine / Getty Images

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о руководительнице одной из фракций Верховной Рады в «предложении предоставления неправомерной выгоды» депутатам парламента. В пресс-релизе антикоррупционных органов не названо имя подозреваемой в подкупе депутатов, но пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сказала «РБК-Украина», что речь идет о Юлии Тимошенко — бывшем премьере Украины и главе фракции «Батькивщина».

Тимошенко проходит подозреваемой по статье о предложении неправомерной выгоды должностным лицам (часть 4 статьи 369 УК Украины). Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы. САП и НАБУ в рамках дела также проверяют около 20 депутатов Рады из других фракций, которые могли получать деньги за голосование по конкретным законопроектам.

Вечером 13 января сотрудники НАБУ и САП пришли с обыском офис партии «Батькивщина» в Киеве. По версии следствия, после того, как НАБУ и САП в декабре 2025 года выявили факты подкупа депутатов, Тимошенко, как утверждается, «инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований». «Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период», — говорится в пресс-релизе.

НАБУ также опубликовало прослушку разговора, как утверждается, между Тимошенко и депутатами по поводу платы за их голосование в Раде. Согласно опубликованному разговору, отмечают «Страна» и NV, указания депутатам давались относительно голосования по отставке Василия Малюка с поста главы СБУ, а также увольнения Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля с постов министра цифровой трансформации и министра обороны соответственно. «И теперь — что касается кадровых вещей. Мы голосуем за снятие и не голосуем за назначение. По всем», — говорит женский голос на записи.

На записи также обсуждается плата за голосование. «Мы платим „десять“ за две сессии, платим подпиской за две сессии […] Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе, или вы или кто с вами вместе, и я буду вам отдавать. И давать буду как на кассу», — говорит женский голос.

На опубликованном НАБУ видео показано, как следователи выкладывают перед женщиной, чье лицо не показано, пачки долларов.

Тимошенко все обвинения отрицает. В своих соцсетях она написала, что «так называемые неотложные следственные действия» в офисе партии продолжались всю ночь. По ее словам, более 30 вооруженных мужчин «без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников». Она утверждает, что никаких доказательств у антикоррупционных органов нет. Тимошенко назвала обыск «грандиозным пиар-ходом». Она заявила, что сотрудники НАБУ и САП забрали ее рабочие телефоны, документы и личные сбережения, «информация о которых полностью отражена в официальной декларации».

«Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор — мои будни на протяжении многих лет. Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной. Меня никому не сломать и не остановить. И на этот раз мы снова докажем правду», — заявила Тимошенко.

В конце декабря 2025 года НАБУ и САП объявили, что провели операцию под прикрытием и разоблачили организованную преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты Украины. Следствие утверждает, что участники группы систематически «извлекали неправомерную выгоду» из своих полномочий по голосованию за законопроекты в Верховной Раде. Сообщалось, что обыски проходили в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и в бизнес-центре «Парковый», где расположен штаб партии «Слуга народа», а также у депутатов от «Слуги народа» Юрия Корявченкова и Юрия Киселя.

