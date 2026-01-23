За лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога, сообщает Transparency International Ukraine со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

Кто внес залог, не уточняется.

Источники издания «Схемы» утверждают, что залог платежами от 180 тысяч до восьми миллионов гривен внесли 10 человек. Среди них — депутат от «Батькивщины» Константин Бондарев, которого называют одним из главных спонсоров партии. Он внес пять миллионов гривен залога.

16 января суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 миллиона гривен (около 650 тысяч евро). Тимошенко говорила, что не сможет сама внести за себя залог — ее счета заблокировали до суда.

Антикоррупционные органы Украины обвинили Юлию Тимошенко в подкупе нескольких депутатов Верховной Рады за голосование «за» или «против» определенных законопроектов. Она проходит подозреваемой по статье о предложении неправомерной выгоды должностным лицам (часть 4 статьи 369 УК Украины). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Тимошенко обвинения отрицает.

Подробности дела

