Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы до суда и она не сможет внести за себя залог

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали до суда и, таким образом, она не сможет внести за себя залог.

«Что такое сюр? Это когда ты планируешь внести залог по откровенно заказному политическому делу из денег, полученных в качестве за политические преследования одного недалекого „диктатора“. Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда», — написала Тимошенко в своем фейсбуке.

Суд в Киеве 16 января должен избрать меру пресечения Тимошенко, которой предъявлено подозрение в подкупе депутатов Верховной Рады.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) намеревается запросить для Тимошенко залог в размере 50 миллионов гривен (около 1 миллиона евро).

О том, что Тимошенко подозревают в подкупе депутатов Верховной Рады стало известно 14 января. В офисе партии «Батькивщина» был проведен обыск. Тимошенко отвергла все обвинения, назвав происходящее «грандиозным пиар-ходом» и «зачисткой конкурентов».

Обвинения, выдвинутые против Тимошенко, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Что еще известно о деле Тимошенко

Антикоррупционные органы Украины обвинили Юлию Тимошенко в подкупе депутатов Верховной Рады Она все отрицает и называет происходящее «грандиозным пиар-ходом»

Что еще известно о деле Тимошенко

Антикоррупционные органы Украины обвинили Юлию Тимошенко в подкупе депутатов Верховной Рады Она все отрицает и называет происходящее «грандиозным пиар-ходом»