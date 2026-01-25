Памятную доску на доме Анны Политковской сорвали в пятый раз за неделю Активисты устанавливают временные таблички из картона. Они висят меньше суток. Цепочка событий

Стена дома у подъезда, где в 2006 году была убита Анна Политковская. 19 января 2026 года Алексей Никольский / РИА Новости / Спутник / Profimedia

18 января

↓

В первый раз мемориальную доску на доме 8/12 по Лесной улице, где в 2006 году была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, разбили 18 января. Об этом сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин, обративший внимание на то, что это произошло накануне дня памяти адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой (тоже журналистки «Новой газеты»), которые были убиты неонацистами в Москве 19 января 2009 года.

19 января

↓

В ночь после того, как мемориальная доска была разбита, в закрытом телеграм-канале неонацисткой организации National Socialism/White Power (NS/WP) появился пост, в котором говорилось, что табличку на доме Политковской уничтожили «некие инициативные лица». Авторы поста назвали это «данью памяти от лица формации Четырех Букв [NS/WP] своим славным предшественникам из другой четырехбуквенной структуры — БОРН» (Боевая организация русских националистов — прим. «Медузы»).

Разбитую мемориальную доску практически сразу заменили временной табличкой, которую установили на доме активисты организации «Гражданская инициатива». Но в тот же день была уничтожена и она.

21 января

↓

Суд в Москве установил, что мемориальную доску на доме Политковской разбил Александр Филиппов, и назначил ему штраф в 1000 рублей по административному делу о мелком хулиганстве. Сам Филиппов утверждал, что доска разбилась случайно, когда он убирал увядшие под ней цветы. «Новая газета» заявила, что «к этому и подобным преступлениям причастен не один человек, а группа лиц с явно неонацистскими взглядами».

22 января

↓

Временную мемориальную табличку, которую активисты установили на дом после пропажи предыдущей, вновь сорвали. Вместе с этим пропали и цветы, которые москвичи в последние несколько дней приносили к подъезду.

24 января

↓

Новую табличку (из бумаги и пенокартона) установили на фасаде дома вечером 23 января. Однако уже на следующий день она опять исчезла.

25 января

↓

Очередная временная табличка, установленная активистами, провисела меньше суток — 25 января она тоже исчезла, сообщило издание Sotavision. Последнюю временную табличку активисты повесили на фасад дома значительно выше человеческого роста, но это не помогло.

