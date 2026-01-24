Памятную табличку на доме, где была убита Анна Политковская, сорвали в четвертый раз

В Москве с дома на Лесной улице, где была убита журналистка Анна Политковская, снова пропала мемориальная табличка. Об этом сообщило издание Sotavision.

Новую табличку из бумаги и пенокартона активисты повесили на дом вечером 23 января. Однако уже на следующий день она снова была убрана. Кто это сделал, неизвестно.

Первый раз мемориальную доску, на которой было написано «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская», разбили 18 января. «Новая газета Европа» писала, что ответственность за это взяла на себя неонацисткая организация «National Socialism/White Power» (NS/WP). Активисты повесили новую табличку, которую сорвали спустя сутки, после чего на доме появилась новая мемориальная доска, но и ее также сорвали.

Тверской суд Москвы 21 января назначил штраф в 1000 рублей жителю столицы Александру Филиппову, признав его виновным в том, что он 18 января разбил мемориальную доску Политковской. Сам Филиппов утверждал, что доска разбилась случайно, когда он убирал увядшие под ней цветы.

Редакция «Новой газеты» заявляла, что к уничтожению табличек причастна «группа лиц с явно неонацистскими взглядами».

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома 8/12 по Лесной улице в Москве.