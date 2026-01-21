Суд назначил обвиняемому в уничтожении мемориальной доски Анны Политковской на ее доме штраф в 1000 рублей

Тверской районный суд Москвы назначил штраф в 1000 рублей Александру Филиппову, которого обвинили в том, что он разбил мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Филиппова признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).

Других подробностей пресс-служба не приводит. О задержании подозреваемых в уничтожении таблички ранее не сообщалось.

Обновление. Вскоре после новости о штрафе заявление выпустила «Новая газета». По версии редакции, «к этому и подобным преступлениям причастен не один человек, а группа лиц с явно неонацистскими взглядами». «Именно они могут быть причастны не только к вандализму на ул. Лесной, но и к возбуждающим социальную ненависть плакатам на месте гибели Станислава Маркелов и Анастасии Бабуровой, а кроме того — к осквернению мемориала на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. „Новая газета“ уверена, что все это — скоординированная акция неонаци, заявивших о возвращения на улицы. Не случайно в своих плакатах они вспоминают экстремистскую организацию БОРН, члены которой повинны в смерти десятка людей и отбывают длинные сроки, вплоть до пожизненного, в колониях. И все произошедшее в январе 2026 в этом контексте вряд ли может быть квалифицировано как „мелкое хулиганство“», — заявили в «Новой».

Вечером 18 января разбили мемориальную доску, висевшую у подъезда дома на Лесной улице в Москве, где в 2006 году была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. После этого активисты дважды устанавливали на доме временные табличны, но их тоже сорвали. «Агентство» писало, что к уничтожению временных табличек могла быть причастна 69-летняя Галина Шустова, которую издание называет «поклонницей Рамзана Кадырова».

В «Новой газете» заявили, что редакция и дети Анны Политковской требуют возбуждения уголовного дела в отношении вандалов.

По информации «Новой газеты Европа», неонацисткая организация «National Socialism/White Power» (NS/WP) заявила, что причастна к уничтожению мемориальной доски. В закрытом телеграм-канале NS/WP в ночь на 19 января появилось сообщение о том, что «некие инициативные лица» уничтожили табличку на здании на Лесной улице, где была убита Политковская.

