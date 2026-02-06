Памятную табличку на доме Анны Политковской сорвали в восьмой раз. Она продержалась почти 10 дней

Временная табличка на доме Анны Политковской, установленная на месте разбитой мемориальной доски, вновь исчезла — уже в восьмой раз.

Внимание на то, что таблички снова нет, обратил председатель московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. «Вчера приходил, все было на месте», — написал Гончаров 6 февраля.

Восьмая табличка, которой больше нет, была установлена на доме Политковской 27 января лидером партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым.

До этого активисты семь раз устанавливали на дом Политковской самодельные временные таблички, которые каждый раз висели меньше суток.

Постоянная мемориальная доска на доме Политковской была разбита 18 января. В уничтожении таблички обвинили жителя Москвы Александра Филиппова. 21 января Тверской суд назначил ему штраф в 1000 рублей по административному делу о мелком хулиганстве. Сам Филиппов утверждал, что доска разбилась случайно, когда он убирал увядшие под ней цветы. «Новая газета», в которой работала Анна Политковская, в свою очередь заявила, что «к этому и подобным преступлениям причастен не один человек, а группа лиц с явно неонацистскими взглядами».

