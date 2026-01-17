Миграционная полиция США заслужила репутацию «американского гестапо» Рассказываем, как так вышло

Mario Tama / Getty Images

Иммиграционная и таможенная полиция США (Immigration and Customs Enforcement, ICE) — ведомство, которое во второй президентский срок Дональда Трампа приобрело большое влияние. Критики администрации Трампа все чаще сравнивают ее с гестапо — тайной полицией нацистской Германии (примеры: губернатор Миннесоты Тим Уолц, конгрессмен Джим Макговерн, самый популярный подкастер в мире Джо Роган). Опрос общественного мнения в январе 2026 года показал, что 46% американцев поддерживают идею полного расформирования ICE.

Долгое время ICE была просто одним из множества «агентств из трех букв» — специализированных силовых ведомств, появившихся после терактов 11 сентября 2001 года и по большей части входящих в структуру нового министерства внутренней безопасности. ICE отвечает за обнаружение, арест, содержание под стражей и депортацию людей, находящихся в США без легального статуса, а также за расследование преступлений, связанных с контрабандой.

Дональд Трамп во всех своих предвыборных кампаниях обещал радикально ужесточить иммиграционную политику. Это подразумевало как усложнение получения легального статуса при въезде в США, так и депортацию тех, кто уже находится в стране без такого статуса.

После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года ICE фактически получила мандат на массовые депортации. Замглавы аппарата Белого дома и советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер в мае даже определил квоту: задерживать для последующей депортации не меньше трех тысяч человек в день. При этом он прямо отверг идею, что задерживать и депортировать надо в первую очередь людей, которые совершили какие-либо правонарушения в США или имеют криминальное прошлое на родине. Сам факт отсутствия легального статуса он расценивает как общественную опасность.

Стивен Миллер — «премьер-министр США». Такой должности нет, но такой человек есть Это ближайший соратник Трампа — и чуть ли не самый радикальный в его администрации

Воплощением программы занялась министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Для этого потребовалось удвоить количество сотрудников ICE — с примерно 10 тысяч до более чем 20 тысяч. Годовой бюджет ведомства разом вырос с примерно 10 миллиардов долларов до 37 миллиардов. Новым сотрудникам давали бонус при подписании контракта в размере до 50 тысяч долларов, а также списывали долг за обучение в колледжах и университетах на сумму до 60 тысяч долларов.

Теоретически предпочтение отдавали людям с опытом работы в правоохранительных органах. Но практически тысячи поступающих резюме обрабатывали при помощи искусственного интеллекта — и он часто ошибался. В результате людей без необходимого опыта нанимали, вручали оружие — и отправляли бороться с нелегальной иммиграцией без предварительного обучения. Если же нанимали людей с опытом, это часто приводило к ослаблению местных органов правопорядка: работать в ICE оказалось гораздо выгоднее, чем, например, в офисе шерифа.

Тем временем администрация Трампа стала расширять полномочия ICE. Ей разрешили задерживать людей, подозреваемых в том, что они находятся в США нелегально, в школах, больницах и храмах. Американские соцсети заполнились видео, как агенты ICE хватают людей в магазинах, ресторанах и на улицах.

В июне в Лос-Анджелесе протесты против антимигрантской политики и в особенности против деятельности ICE переросли в беспорядки. Трамп отправил в город Национальную гвардию — это был первый случай с 1965 года, когда президент предпринял такой шаг без согласия губернатора штата. В течение нескольких дней протесты распространились по всей стране.

Трамп обещал устроить самую масштабную депортацию нелегальных иммигрантов в истории США. И он очень-очень старается Цепочка решений, которые привели его к массовым протестам

В последующие несколько месяцев Трамп отправил Нацгвардию в Вашингтон, Мемфис и Чикаго и угрожал отправить ее в Портленд и Балтимор. Официальное обоснование всякий раз состояло в том, что местные власти и полиция не справляются с разгулом преступности. Однако эта мера применялась исключительно в отношении городов, руководимых мэрами-демократами, а основной задачей Нацгвардии была защита агентов ICE и противодействие протестам.

Одна из причин, по которым ICE стали сравнивать с гестапо, состоит в том, что агенты могут остановить любого человека и потребовать предъявить документы. В США это крайне непривычно, такое требование воспринимается как покушение на личную неприкосновенность и часто встречает враждебную реакцию. К тому же не существует единого документа, удостоверяющего личность и гражданство. В результате среди задержанных регулярно оказываются люди, имеющие легальный статус (визу или вид на жительство), и даже граждане США. Ситуацию дополнительно осложняет то, что агенты ICE очень часто скрывают лица масками и не представляются.

В стране, где на 100 человек населения приходится 120 единиц только легального огнестрельного оружия (причем это не только пистолеты, но и автоматы), сотрудники правоохранительных органов должны постоянно быть готовы, что любая конфронтация может перерасти в перестрелку. Это уже давно привело к милитаризации полиции: полицейские, особенно в крупных городах, зачастую ведут себя так, будто они солдаты на враждебной территории. Порог применения оружия полицейскими очень низок — отсюда и большое количество инцидентов, когда полицейские по ошибке ранят или убивают безоружных людей.

В случае агентов ICE этот фактор усугубляется тем, что они постоянно сталкиваются с откровенно враждебным отношением — и, как правило, не обладают навыками переговоров, необходимыми для деэскалации. С самого начала масштабных рейдов ICE многие журналисты и эксперты предупреждали, что все это рано или поздно неминуемо приведет к трагедии.

Известно, что до января 2026 года в результате кампании ICE погибли несколько человек: они сопротивлялись задержанию или пытались сбежать. Гибель Рене Гуд в Миннеаполисе (штат Миннесота) 7 января была инцидентом совсем другого рода. Во-первых, убитая была гражданкой США, к тому же матерью троих детей. Во-вторых, судя по всему, и она, и агент ICE, который ее застрелил, просто оказались в запутанной ситуации: она пыталась развернуть машину на тесной заснеженной дороге, а агент решил, что она пытается его сбить. То есть случилось ровно то, чего опасались эксперты: при малейшем осложнении агент рефлекторно решил открыть огонь.

В Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину, которая на машине перегородила дорогу В городе массовые протесты. Мэр потребовал, чтобы служба «убиралась из Миннеаполиса»

Еще более показательной была реакция администрации Трампа на этот инцидент. И сам Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс, и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм не просто заявили, что агент действовал в рамках своих полномочий — они стали утверждать, что Рене Гуд была радикальной левой активисткой и пыталась убить агента. Гуд действительно участвовала в протестах против ICE, но ничто не свидетельствует о ее склонности к политическому насилию.

Среди американских либералов популярна интерпретация этого инцидента как эпизода репрессий со стороны государства. Даже если само убийство Рене Гуд произошло из-за ошибки или трагического стечения обстоятельств, реакция на него администрации была уже недвусмысленным сигналом: власти в любом случае встанут на сторону агента ICE, он для них «свой», а любой, кто агенту противостоит или даже просто не подчиняется — опасный «чужой».

Противники Трампа сравнивают ICE не только с гестапо, но и с колективос — венесуэльскими вооруженными группировками, которые формально не входят в государственный силовой аппарат, но фактически действуют в интересах режима (примеры: раз, два). Сравнение неточное хотя бы потому, что ICE — это все-таки государственный орган. Но кое-что это сравнение подсвечивает: ICE в ее нынешнем виде — это большая группа людей, которые по зову лидера взяли в руки оружие и отправились бороться с теми, кого он объявил врагами государства.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц — демократ и напарник Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года — после убийства Рене Гуд заявил: «Давайте внесем полную ясность: это уже давно не вопрос миграционной политики. Мы имеем дело с кампанией организованного насилия против народа Миннесоты, устроенная нашим собственным федеральным правительством». Он потребовал от Дональда Трампа и Кристи Ноэм «прекратить эту оккупацию» и призвал жителей штата документировать любые нарушения со стороны агентов ICE.

16 января стало известно, что министерство юстиции США начало расследование в отношении Уолца, а также мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея и других должностных лиц в Миннесоте по подозрению в заговоре с целью воспрепятствования реализации иммиграционной политики.

«Остановите гестапо Трампа» США протестуют после убийства женщины в Миннеаполисе. Ее застрелил сотрудник иммиграционной службы. Фотографии

