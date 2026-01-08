В Миннеаполисе офицер иммиграционной службы застрелил женщину, которая на машине перегородила дорогу В городе массовые протесты. Мэр потребовал, чтобы офицеры «убирались из Миннеаполиса»

Протесты в Миннеаполисе после убийства местной жительницы сотрудником иммиграционной и таможенной службы США Craig Lassig / EPA / Scanpix / LETA

В Миннеаполисе сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелили женщину, машина которой перегородила дорогу их пикапу.

По версии министерства внутренней безопасности США, офицеры ICE проводили в Миннеаполисе «адресные операции», когда участники беспорядков «начали блокировать их работу», а одна из них «использовала свой автомобиль как оружие», попытавшись совершить наезд на сотрудников. В ответ офицер ICE «произвел выстрелы в целях самообороны», заявили в ведомстве.

Отдельно инцидент прокомментировала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. По ее словам, офицеры ICE застряли в снегу и пытались вытолкать свой автомобиль, когда группа «провокаторов» начала блокировать им дорогу, а женщина, которая «преследовала их весь день» и «мешала их работе», отказалась выходить из машины в ответ на неоднократные требования. После этого, как заявила Ноэм, женщина попыталась наехать на автомобиле на офицера ICE. Министр внутренней безопасности расценила это как «акт внутреннего терроризма» и заявила, что ФБР проведет расследование инцидента. Она добавила, что офицер ICE был сбит автомобилем, после чего его доставили в больницу. Вскоре его выписали.

Погибшая, как пишет газета The Minnesota Star Tribune, — 37-летняя местная жительница по имени Рене Николь Маклин Гуд. Она была гражданкой США, уроженкой Колорадо, недавно переехавшей в штат Миннесота. Рене Гуд — мать троих детей, у нее дочь и сын от первого брака (им 15 и 12 лет) и еще один шестилетний сын, который остался полным сиротой: его отец умер в 2023 году. По словам бывшего мужа Рене Гуд, перед столкновением с сотрудниками ICE она как раз высадила своего шестилетнего сына у школы и ехала домой со своей нынешней партнершей.

Листовка с фотографией убитой Рене Николь Маклин Гуд у стихийного мемориала в Миннеаполисе. «Покойся с миром, Рене. Убита сотрудниками ICE», — написано на листовке. Scott Olson / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

В соцсетях, как отмечает Associated Press, Рене Гуд описывала себя как «поэта, писательницу, жену и мать»; в ее профиле в инстаграме стоял эмодзи с радужным флагом. Бывший муж Гуд утверждает, что она не была активисткой и никогда не участвовала в протестах, и описывает ее как «преданную христианку». По его словам, в последние годы Рене Гуд в основном была домохозяйкой.

После инцидента в соцсетях появились видеозаписи, снятые очевидцами с разных ракурсов. На них видно, как из пикапа ICE выходят два человека. Один из них подходит к внедорожнику Honda Pilot, стоящему поперек дороги, требует от водителя открыть дверь, хватается за ручку и дергает ее. Машина чуть сдает назад. В это время перед капотом с другой стороны появляется третий человек. Когда автомобиль после сдачи задом начинает трогаться вперед, именно он выхватывает оружие и делает минимум два выстрела с близкого расстояния, отпрыгивая с траектории движения машины.

Телеканал CNN, изучивший три разных видео, отмечает, что выстреливший в женщину офицер ICE поначалу идет позади ее автомобиля, направляясь к передней части. На одном из роликов, как пишет CNN, видно, что автомобиль «соприкасается» с офицером до того, как тот производит первый выстрел. При этом стреляет сотрудник ICE в тот момент, когда уже находится вне траектории движения машины, тронувшейся вперед — он успевает отойти в сторону. Два выстрела он производит уже стоя со стороны водительского окна машины. Associated Press отмечает, что из видео неясно, был ли контакт автомобиля с офицером, и контактировала ли женщина с сотрудниками ICE до начала съемки.

Дональд Трамп, комментируя инцидент, написал, что посмотрел ролик, и заявил, что женщина за рулем вела себя «крайне агрессивно», препятствуя действиям сотрудников ICE, после чего «преднамеренно совершила наезд на офицера», который, «судя по всему, стрелял в целях самообороны». «Глядя на прикрепленный ролик, трудно поверить, что он выжил, но сейчас он восстанавливается в больнице», — написал президент США. Опубликованный им ролик снят спереди и чуть сверху — на нем практически не видно момента стрельбы, только уже проезжающую по инерции после этого машину. Трамп добавил, что ситуация «изучается во всей полноте», но причиной подобных инцидентов назвал постоянные угрозы «радикальных левых» офицерам ICE.

Протесты в Миннеаполисе после убийства Рене Николь Маклин Гуд сотрудниками ICE, 7 января 2025 года Tim Evans / Reuters / Scanpix / LETA

После убийства мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступил с речью, в которой к ICE со словами: «Убирайтесь нахрен из Миннеаполиса». «Заявленная причина вашего пребывания в этом городе — обеспечение некой безопасности, но вы делаете прямо противоположное: человек погиб. И это на вашей совести», — сказал Фрей.

За два дня до инцидента стало известно, что администрация Трампа планирует направить в Миннесоту около двух тысяч сотрудников ICE в рамках усиления мер по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Associated Press отмечает, что стрельба произошла в районе, расположенном к югу от центра Миннеаполиса — менее чем в двух километрах от того места, где в 2020 году полицейскими был убит Джордж Флойд. Сразу после убийства Рене Гуд жители Миннеаполиса вышли на акцию протеста, требуя, чтобы сотрудники ICE покинули город. К вечеру сотни людей, как пишет Associated Press, собрались на траурную церемонию, чтобы почтить память Рене Гуд.