«Остановите гестапо Трампа» США протестуют после убийства женщины в Миннеаполисе. Ее застрелил сотрудник иммиграционной службы. Фотографии

7 января в Миннеаполисе, штат Миннесота, сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил 37-летнюю женщину, гражданку США и мать троих детей Рене Николь Гуд. Ее машина оказалась на пути агентов ICE во время одной из операций ведомства. Власти США обвинили погибшую во «внутреннем терроризме», заявив, что она пыталась помешать сотрудникам ICE выполнять их работу, заблокировать им путь и наехать на одного из них. Эту версию поддерживают и в Белом доме. В частности, президент США Дональд Трамп полагает, что агент застрелил Рене Николь Гуд «в целях самообороны». Журналисты, которые проанализировали видеозаписи случившегося с разных ракурсов, пришли к выводу, что как минимум неясно, задела ли Гуд сотрудника ICE своим автомобилем, а агент начал стрельбу, когда она пыталась отъехать от него в сторону. Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что действия агента требуют тщательного расследования. Один из них допустил, что речь может идти о случае, когда сотрудник ICE сознательно или нет сам создал опасную ситуацию, при которой ему пришлось применить оружие. В свою очередь вице-президент Джей Ди Вэнс назвал смерть Рене Николь Гуд «трагедией, которую она сама создала». В Миннеаполисе — и по всей стране — прошли акции против иммиграционной службы.

Миннеаполис

Стихийный мемориал в честь убитой Рене Гуд в Миннеаполисе. Надпись на листовке гласит: «Покойся с миром, Рене, убитая ICE» Mostafa Bassim / Anadolu / Getty Images

Участники акции против убийства Рене Гуд и ужесточения миграционного законодательства. В руках у одного из них листовка: «ICE — прочь из Миннеаполиса» Tyrone Siu / Reuters / Scanpix / LETA

Протестующие против действий ICE Tyrone Siu / Reuters / Scanpix / LETA

Один из домов на улице, где сотрудник ICE застрелил Рене Гуд. Хозяева вывесили плакаты против действий иммиграционной службы и в поддержку протеста, предложив демонстрантам воспользоваться их уборной при необходимости Christopher Katsarov / The Canadian Press / Scanpix / LETA Житель Миннеаполиса наносит граффити «Fuck ICE» («К черту ICE») во время протестов против действий иммиграционной службы Tyrone Siu / Reuters / Scanpix / LETA

Минута молчания в память о Рене Гуд перед матчем НБА между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Кливленд Кавальерс» Matt Krohn / AP / Scanpix / LETA

Сиэтл

Служба в память об убитой Рене Гуд David Ryder / Reuters / Scanpix / LETA

Портленд

Участница акции протеста у здания Службы иммиграционного и таможенного контроля США с плакатом «Сотрудники ICE злоупотребляют властью и убивают людей. Позор вам» Jenny Kane / AP / Scanpix / LETA

Демонстранты с плакатами «Позор» и «Долой ICE» Jenny Kane / AP / Scanpix / LETA

Jenny Kane / AP / Scanpix / LETA Задержание одного из участников акции Jenny Kane / AP / Scanpix / LETA

Финикс

Надпись на плакате протестующей с критикой деятельности ICE: «Хаос, жестокость — и теперь убийство» Rebecca Noble / Reuters / Scanpix / LETA «ICE — вон из наших сообществ» Rebecca Noble / Reuters / Scanpix / LETA

Rebecca Noble / Reuters / Scanpix / LETA

Хьюстон

«Протестовать — значит быть патриотом. Я люблю США» Reginald Mathalone / NurPhoto / Getty Images

Сан-Диего

Jonathan Chang / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Даллас

Протестующие с плакатами «К черту ICE» и «Молчание = соучастие» Avi Adelman / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Тампа

Luis Santana / Tampa Bay Times / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Гаррисберг

«Иммигранты — основа Америки» Paul Weaver / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

«Нацистам не убить нас всех» Paul Weaver / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Нью-Йорк

«На украденной земле нет „нелегалов“» Eduardo Munoz / Reuters / Scanpix / LETA «Нам не заходит эта фашистская тема» Eduardo Munoz / Reuters / Scanpix / LETA

Eduardo Munoz / Reuters / Scanpix / LETA

Вашингтон

«Внутренний терроризм», «Остановите террор ICE», «Остановите гестапо Трампа» Jose Luis Magana / AP / Scanpix / LETA

Участница акции протеста в шапке «Fuck Trump» («К черту Трампа») показывает средний палец Белому дому Nathan Howard / Reuters / Scanpix / LETA Nathan Howard / Reuters / Scanpix / LETA

Nathan Howard / Reuters / Scanpix / LETA

Подробности случившегося

В Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину, которая на машине перегородила дорогу В городе массовые протесты. Мэр потребовал, чтобы служба «убиралась из Миннеаполиса»

Подробности случившегося

В Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину, которая на машине перегородила дорогу В городе массовые протесты. Мэр потребовал, чтобы служба «убиралась из Миннеаполиса»