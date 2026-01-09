«Остановите гестапо Трампа» США протестуют после убийства женщины в Миннеаполисе. Ее застрелил сотрудник иммиграционной службы. Фотографии
7 января в Миннеаполисе, штат Миннесота, сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил 37-летнюю женщину, гражданку США и мать троих детей Рене Николь Гуд. Ее машина оказалась на пути агентов ICE во время одной из операций ведомства. Власти США обвинили погибшую во «внутреннем терроризме», заявив, что она пыталась помешать сотрудникам ICE выполнять их работу, заблокировать им путь и наехать на одного из них. Эту версию поддерживают и в Белом доме. В частности, президент США Дональд Трамп полагает, что агент застрелил Рене Николь Гуд «в целях самообороны». Журналисты, которые проанализировали видеозаписи случившегося с разных ракурсов, пришли к выводу, что как минимум неясно, задела ли Гуд сотрудника ICE своим автомобилем, а агент начал стрельбу, когда она пыталась отъехать от него в сторону. Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что действия агента требуют тщательного расследования. Один из них допустил, что речь может идти о случае, когда сотрудник ICE сознательно или нет сам создал опасную ситуацию, при которой ему пришлось применить оружие. В свою очередь вице-президент Джей Ди Вэнс назвал смерть Рене Николь Гуд «трагедией, которую она сама создала». В Миннеаполисе — и по всей стране — прошли акции против иммиграционной службы.