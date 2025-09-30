Стивен Миллер на митинге в Пенсильвании во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году Chip Somodevilla / Getty Images

В администрации президента США есть «премьер-министр». Хотя такой должности не существует, именно так называют Стивена Миллера — заместителя главы аппарата Белого дома и советника главы государства по внутренней безопасности. Он единственный среди высокопоставленных соратников Дональда Трампа, кто был близок к президенту в его первый срок и сохранил влияние во второй.

По словам собеседников Financial Times из числа бывших сотрудников администрации, он участвует в принятии почти всех ключевых решений во внутренней политике. Именно Миллер стал архитектором многих самых жестких инициатив Трампа — от борьбы с нелегальной миграцией до атак на университеты, СМИ и культурные институции.

Не далее как в августе Миллер говорил, что Демократическая партия — это «не политическая партия, а экстремистская организация». Еще раньше, в мае, он заявлял, что администрация рассматривает возможность отмены права habeas corpus, то есть судебной проверки законности задержания. Проще говоря, Миллер хотел легализовать произвольные аресты — в первую очередь мигрантов. Обосновывал он это тем, что массовая иммиграция в США — это вторжение и в этом случае закон дает власти чрезвычайные полномочия.

Миллер инициировал массовые аресты иммигрантов, в том числе во время судебных слушаний о законности их пребывания в США; попытку отменить право гражданства по рождению; ввод Национальной гвардии в американские города для борьбы с уличной преступностью.

Кроме того, он участвовал в формировании стратегии администрации по давлению на различные институции: на университеты, которые, в его представлении, превратились в оплот опасной леворадикальной идеологии; на СМИ, которые, как он считает, сознательно вредят администрации и предвзяты в отношении консерваторов; на юридические фирмы, в особенности те, которые помогают мигрантам отстоять свое право остаться в США, вопреки политике массовых депортаций.

Правозащитники обвиняют Миллера в правовом произволе. Суды не раз признавали его инициативы незаконными.

Сторонники же видят в нем человека, который использует власть для проведения в жизнь того, что поддерживает большинство американцев. В окружении Трампа его называют архитектором новой модели управления, где «каждый рычаг власти задействован ради результата».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала Миллера «самым надежным и проверенным советником Трампа на протяжении почти десяти лет», подчеркивая его преданность и эффективность.

Миллер с юности придерживался жестких взглядов на миграцию. Еще в школе он конфликтовал с одноклассниками латиноамериканского происхождения, когда они говорили по-испански.

Он стал известен на всю страну в 2006 году, будучи студентом Университета Дюка. Тогда разразился скандал: стриптизерша, танцевавшая на вечеринке университетской команды по лакроссу, обвинила троих студентов в изнасиловании. Официальное расследование не нашло подтверждений этому обвинению. Сама стриптизерша впоследствии признала, что обвинение было ложным. Но в 2006-м многие СМИ освещали скандал так, словно заранее решили, что трое студентов виновны.

Стивен Миллер, в ту пору видный консервативный активист, дал интервью консервативному каналу Fox News, в котором заявил, что в отношении студентов фактически действует презумпция виновности, потому что они белые мужчины, а обвиняет их темнокожая женщина.

После университета Миллер работал помощником Джеффа Сешнса, консервативного сенатора от Алабамы. В 2016-м, когда Трамп баллотировался в президенты, Миллер стал его спичрайтером. После победы Трамп назначил Сешнса генеральным прокурором США. Миллер же возглавил группу спичрайтеров президента и стал советником Трампа.

В первый срок Трампа Миллер инициировал запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена — в американском политическом обиходе его стали называть «запретом на мусульман». Также с именем Миллера связывают крайне жесткую политику на границе с Мексикой, которая включала разделение семей.

Подобная политика применяется и сейчас

Власти США разлучают иммигрантов с их детьми, добиваясь, чтобы они покинули страну. Среди разделенных семей есть и те, кто уехал из России Это способ запугать людей, чтобы они не противились депортации

Дядя Миллера по материнской линии Дэвид Глоссер в 2018 году написал колонку в издании Politico, в которой обвинил племянника в лицемерии: его собственные предки были евреями, которые бежали в США от погромов в Российской империи в начале ХХ века, — а теперь он не пускает в страну и объявляет угрозой тех, кто бежит от притеснений и гражданских войн и надеется на лучшую жизнь в США.

После поражения Трампа на выборах 2020 года Миллер не покинул его и четыре года готовил почву для возвращения. Он изучал старые законы, такие как Закон об иностранных врагах 1798 (!) года, чтобы оправдать массовые депортации без суда. Вернувшись в Белый дом, Трамп стал применять этот закон.

Заняв пост заместителя главы администрации президента, Миллер получил еще больше власти. В мае 2025 года он вместе с министром внутренней безопасности Кристи Ноэм вызвал руководителей миграционных структур и установил жесткую норму: три тысячи арестов нелегалов в день — в четыре раза больше прежнего уровня. После этого в сети появились кадры задержаний прямо в судах и на парковках магазинов.

Когда начались массовые протесты, Трамп при поддержке Миллера отправил в Лос-Анджелес Национальную гвардию. Сам Миллер заявил в соцсетях, что город стал «оккупированной территорией».

21 сентября 2025 года Миллер, наряду с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, выступал на церемонии поминовения консервативного активиста Чарли Кирка, убитого 10 сентября. Большинство выступавших говорили о достоинствах и заслугах покойного. Вдова Кирка заявила, что прощает убийцу: «Ответом на ненависть не должна быть ненависть».

Миллер же воспользовался этой площадкой, чтобы обратиться к своим идеологическим противникам — левым, которых он винит в гибели Кирка: «Вы не представляете, какого дракона вы разбудили. Вы не понимаете, насколько решительно мы настроены спасти нашу цивилизацию, спасти Запад, спасти наше государство».

«Медуза»