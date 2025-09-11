В США застрелен Чарли Кирк — консервативный активист, ведущий подкастов и сторонник Трампа. Его называли одним из самых влиятельных голосов MAGA Президент США распорядился приспустить флаги по всей стране
Чарли Кирка застрелили во время его выступления в Университете долины Юты (Utah Valley University). Он приехал туда по приглашению студенческой группы — это было его первое из 14 выступлений в рамках тура под названием The American Comeback по всей стране. Кирк выступал на открытом воздухе под тентом во дворе университета, где общался с аудиторией и отвечал на вопросы. На записях в соцсетях видно, что в него стреляют, когда он сидит с микрофоном. Пуля попадает ему в шею, и оттуда бьет фонтан крови.
В Кирка выстрелили, когда он отвечал на вопрос о трансгендерных людях. Его спросили, знает ли он, сколько американцев, совершивших трансгендерный переход, устраивали массовую стрельбу за последние 10 лет. Кирк сказал: «Слишком много». Ему ответили, что их было пять, и спросили, сколько всего случаев массовой стрельбы, по его мнению, произошло в США за этот период. «Считать или не считать разборки банд?» — сказал Кирк. В этот момент раздался выстрел.
Осторожно. На видео — сцена убийства.
Охранники Кирка быстро эвакуировали его, но он умер вскоре после покушения. О смерти Кирка сообщил его пресс-секретарь Эндрю Колвет. Вскоре гибель Кирка также подтвердил Дональд Трамп. «Великий, даже легендарный, Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не чувствовал душу молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались им ВСЕ, особенно я, и теперь его с нами больше нет», — написал Трамп.
Кирк — консервативный активист, сторонник Трампа и основатель студенческого объединения Turning Point USA. В американской прессе его называют «одним из самых влиятельных подкастеров в мире MAGA (движение Make America Great Again)». CNN отмечает, что Кирк был «невероятно успешным политическим организатором, инфлюенсером, радиоведущим, но наиболее заметными были его публичные выступления на консервативных конференциях и в университетских кампусах».
Карьера Кирка в медиа началась в 2012 году, когда ему было 18 лет. Тогда же он основал некоммерческую организацию Turning Point USA, которая описывает себя как «крупнейшую и самую быстрорастущую консервативную молодежную активистскую организацию в стране». Кирк выстроил низовую организацию нового поколения, тесно связанную с Республиканской партией — и сделал ее влиятельной силой, пишет CNN. Он охотно дебатировал со всеми, а во время выступлений использовал лозунг «Докажи, что я неправ» (Prove Me Wrong).
Взгляды Кирка Politico характеризует как «дерзкий, популистский консерватизм, который захватил Республиканскую партию в эпоху Трампа». Кирк доказывал оппонентам, что аборты — это убийство, и они должны быть запрещены. Он выступал за право на ношение оружия и называл некоторые смерти от огнестрельного оружия «ценой, которую стоит платить» за то, чтобы в Конституции США оставалась Вторая поправка (о праве граждан на хранение и ношение оружия). Во время пандемии ковида Кирк начал записывать по несколько подкастов в день, резко критикуя требования носить маски и закрытие школ.
По поводу Украины Кирк высказывался в критическом тоне, выступая против идеи поставок американского оружия и призывая сократить расходы на военную помощь Киеву. Владимира Зеленского он называл «марионеткой ЦРУ». Кроме того, Кирк часто критиковал ислам, утверждая, что эта религия «несовместима с Западом», и был «другом Израиля», как назвал его премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу, выразивший соболезнования. «Чарли Кирк был убит за то, что говорил правду и защищал свободу», — написал он.
Во время первого президентского срока Дональда Трампа Кирк, как пишет The New York Times, посещал Белый дом «сотни раз». На втором сроке Трампа Кирк вошел в узкую группу советников, проверявших потенциальных кандидатов на должности на «безусловную лояльность» избранному президенту. Также Кирк, как пишет Axios, дружил с сыном президента Дональдом Трампом-младшим, с которым в 2025 году ездил в Гренландию. Вскоре после убийства Кирка в соцсетях Трампа появилось видео его обращения к американцам, в котором он говорит, что годами «радикалы с левого фланга» сравнивали «таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми жестокими массовыми убийцами и преступниками в мире». Трамп отмечает, что «подобная риторика напрямую способствует террору» в стране. «Радикальное левое политическое насилие причинило боль слишком многим невинным людям и унесло слишком много жизней», — говорит президент США в обращении.
Последний пост Чарли Кирка в соцсети X посвящен убийству украинской беженки Ирины Заруцкой темнокожим мужчиной. «Если мы хотим перемен, абсолютно необходимо политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 судимостями оказаться на свободе и убить ее», — говорится в посте. На эту же тему Кирк написал еще несколько постов, в одном из которых говорится, что «Америка никогда не будет прежней» после убийства Ирины Заруцкой. Чарли Кирку был 31 год. Он отец двоих детей.
Подозреваемый в покушении до сих пор не задержан. Сразу после стрельбы представитель университета Юты сообщил, что подозреваемый задержан, но затем опроверг свои же слова. Через некоторое время о задержании подозреваемого сообщил уже директор ФБР Кэш Патель, но вскоре он написал, что задержанный был освобожден после допроса, и расследование продолжается. Мотивы стрелявшего достоверно не известны.
11 сентября ФБР сообщило, что найдена винтовка, которую предположительно использовал убийца Чарли Кирка. «Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором», — рассказал представитель ФБР Роберт Болс. По его словам, винтовку нашли в лесистой местности, куда скрылся стрелявший.
Трамп после гибели Чарли Кирка распорядился приспустить флаги по всей Америке на три дня — до 18:00 14 сентября. Журнал Time вышел с обложкой, посвященной Чарли Кирку. На ней — фотография с его выступления в Юте, залитая красным, и надпись: «Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия политического насилия в Америке». В редакционной статье Time пишет: «Америка — страна, сформированная политическим насилием и пропитанная его последствиями», и, вспоминая несколько случаев нападений на политиков, включая покушение на самого Трампа, отмечает, что «в этом году угроза стала особенно ощутимой».