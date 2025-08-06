Власти США разлучают иммигрантов с их детьми, добиваясь, чтобы они покинули страну. Среди разделенных семей есть и те, кто уехал из России Это способ запугать людей, чтобы они не противились депортации

Иммигранты на слушаниях о депортации в суде в Нью-Йорке, июнь 2025 года Adam Gray / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Американская миграционная служба стала применять новую тактику депортации иммигрантов: если семья отказывается уезжать из страны, добиваясь политического убежища, семьи разлучают с детьми. Подобных случаев зафиксировано относительно немного, но они явно демонстративные: это способ запугать и тех, кто уже приехал, и тех, кто еще только собирается приехать в США. Среди таких разлученных семей есть и эмигранты из России. «Медуза» пересказывает материал The New York Times о том, что с ними происходит.

Миграционная служба разлучала семьи при пересечении границы еще в первое президентство Дональда Трампа — в 2017-2018 годах. Но эта практика была отменена самим Трампом из-за протестов внутри страны: критики называли ее негуманной и нарушающей права человека. Теперь американские власти используют «точечный» вариант. Семьи иммигрантов разделяют, если они отказываются выполнять требование о депортации из США. Речь идет не о новоприбывших, а о тех, кто уже находится в США и борется за право остаться. По данным The New York Times, с начала 2025 года произошли по меньшей мере девять таких случаев.

Министерство внутренней безопасности США настаивает, что решение о разлучении семей принимают сами семьи. Людям предлагают уехать добровольно — они отказываются — и тогда их задерживают за нарушение миграционного законодательства. При этом, по американским законам, дети не могут находиться под надзором федеральных органов власти (в том числе миграционной службы) дольше трех недель, поэтому их отправляют в специальные приюты или в приемные семьи.

В документах миграционной службы такие случаи оформляются как «внутреннее разделение» (interior separation). Бывшие сотрудники миграционной службы, с которыми поговорили журналисты The New York Times, подчеркивают: никогда прежде власти не использовали угрозу разлуки в качестве инструмента давления. Обычно семьи выпускали под надзор, например, с электронными браслетами. Новая политика отличается тем, что детей используют как «рычаг», чтобы заставить родителей согласиться на выезд.

В частности, миграционная служба фокусируется на семьях, которым уже было отказано в убежище и чьи депортационные дела завершены. Таких случаев немного, но они показательны: угроза разлуки с ребенком — это фактически способ запугать людей, чтобы они не противились депортации, а лучше и вовсе не приезжали в США.

Акция против разделения семей иммигрантов в Нью-Йорке в 2018 году. После таких протестов администрация Трампа эту политику отменила — а в 2025-м фактически возродила в новом виде Drew Angerer / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Одна из семей, разлученных таким образом с ребенком, — Евгений и Евгения из России (их фамилии The New York Times не называет, поскольку их близким в России может грозить преследование). С мая 2025 года они находятся в центре временного содержания для мигрантов, а их восьмилетний сын Максим — в приемной семье. Они отправились в США через Мексику, рассчитывая получить разрешение на въезд по специальной программе администрации Джо Байдена. Но программа была свернута Трампом, прежде чем они смогли добраться до границы. Тогда они попытались напрямую запросить убежище.

Их задержали на пограничном пункте. Через несколько месяцев, которые они провели в центре временного содержания, их решили депортировать в Россию и отвезли в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке. Они отказались сесть в самолет — и тогда к ним применили процедуру «внутреннего разделения».

Представители миграционной службы утверждали, что пара «вела себя агрессивно» и «создавала угрозу безопасности ребенка». Однако в материалах дела, полученных журналистами, нет ни слова о каком-либо насилии или угрозах — только утверждение, что родители отказались покинуть страну, нарушив закон. Родители говорят, что просто не могли вернуться в Россию, поскольку там им грозила бы тюрьма.

Вместе с Евгенией, Евгением и Максимом в США въехали Павел Снегирь и его 11-летний сын. Жена Снегиря, по его словам, арестована в России за политическую деятельность. Павла также разлучили с сыном.

В обоих случаях миграционная служба США в конце концов пришла к выводу, что депортировать россиян на родину нельзя, поскольку там им грозит политическое преследование. Теперь американские власти ищут третью страну, которая согласилась бы их принять. Тем временем семьи продолжают жить в разлуке с детьми.

Известно об одном случае, когда семья из Индии согласилась на депортацию на родину, оставив в США троих детей. Миграционная служба, по ее собственному заявлению, работает над тем, чтобы отправить детей вслед за родителями.

Правозащитники из Американского союза защиты гражданских свобод считают, что «внутреннее разделение» не только аморально, но и противоречит судебному решению 2018 года, которым было прямо запрещено разлучать семьи на границе. В миграционной службе отвечают, что теперь разлучение происходит не на границе, а уже внутри страны — и поэтому все законно.

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