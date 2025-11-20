В начале войны Марианна Вышемирская попала под обстрел в мариупольском роддоме. А потом влилась в когорту пропутинских блогеров Сегодня многие из них рассказывают, как «похорошел» Мариуполь при оккупации

В марте 2022 года бьюти-блогер Марианна Вышемирская попала в объективы журналистов Associated Press Мстислава Чернова и Евгения Малолетки, которые снимали последствия обстрела роддома в Мариуполе. Их репортаж стал одним из самых ярких свидетельств российской агрессии в отношении украинцев. Однако Вышемирская, выбравшись из Мариуполя, поддержала взгляд Кремля на войну с Украиной. Она стала критиковать Владимира Зеленского и сотрудничать с Александром Торшиным, которого называли куратором Марии Бутиной — «агента влияния» России в США. «Новая газета Европа» исследовала, как Вышемирская и другие блогеры из Мариуполя оказались втянуты в российскую пропаганду. «Медуза» пересказывает этот материал.

Марианна Вышемирская (в девичестве Подгурская) стала известна во время боев за Мариуполь. Она оказалась одной из героинь репортажа Associated Press об обстреле мариупольского роддома 9 марта 2022 года. По соцсетям и СМИ тогда разошлись фотографии беременной Вышемирской со следами крови на лице. На следующий день после обстрела она родила девочку.

В результате атаки на роддом погибли три человека и пострадали 17. При этом российская пропаганда утверждала, что обстрела не было, Украина его сфальсифицировала (это не так), а Вышемирская — загримированная актриса. Прокремлевские телеграм-каналы опубликовали интервью молодой женщины, подав его как подтверждение российской версии событий (это тоже не так). Вышемирская была недовольна тем, что ее фотографии были сделаны и опубликованы без ее разрешения, но не отрицала атаку на роддом, говоря лишь, что не знает, какая из сторон конфликта за этим стоит.

До начала большой войны России с Украиной Вышемирская была бьюти-блогером (80 тысяч подписчиков в инстаграме). Сейчас ее инстаграм закрыт, а все посты из него удалены, пишет «Новая газета Европа». При этом после эвакуации из Мариуполя Вышемирская стала вести телеграм. Он оказался посвящен не косметике, а в основном войне.

Там она рассказывала о переезде в Донецк и обстрелах города, о поездках в Мариуполь и его восстановлении. Она обвиняла власти Украины в том, что они не заботились о простых людях и втянули их в «братоубийственную войну». Она комментировала международную повестку, рекламировала телеграм-каналы российских пропагандисток и даже отправляла квадрокоптеры армии РФ. Перед выборами президента России в марте 2024-го Вышемирская подписалась за Владимира Путина, а затем поздравила его с победой. Судя по всему, сейчас она живет в Москве.

Марианна Вышемирская после обстрела роддома № 3 в Мариуполе, 9 марта 2022 года Mstyslav Chernov / AP / Scanpix / LETA Марианна Вышемирская возле развалин мариупольского роддома, лето 2022 года Канал Марианны Вышемирской в Telegram

По данным «Новой газеты Европа», к превращению Вышемирской из бьюти-блогера в политического комментатора и приложил руку Александр Торшин — бывший зампред Совета Федерации и Центробанка России. Широкой публике он стал известен в 2018 году после разоблачения Марии Бутиной. Американские власти арестовали ее, обвинив в незаконном продвижении интересов России в США, и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Отбыв часть срока, Бутина вернулась в Россию, где стала депутатом Госдумы и ведущей на RT. Журналисты называли Торшина покровителем Бутиной, который помогал ей знакомиться с американскими консерваторами и принимал отчеты о ее работе в США.

Взгляды Александра Торшина Носить оружие, кастрировать педофилов Чем известен сенатор Александр Торшин, перешедший на работу в Центробанк

Впервые Вышемирская упомянула Торшина в своем телеграм-канале осенью 2022 года, заявив, что он передал ей лекарства для нуждающихся в Донецке. После этого она несколько раз рассказывала о сотрудничестве с Торшиным и даже поздравляла его с днем рождения. Еще чаще в ее канале упоминался некто Олег Хуснуллин. Этот человек представлялся то помощником неназванного члена Совета Федерации, то представителем муфтия ЛНР в Москве (Вышемирская называла себя советником муфтия ЛНР), то советником главы Чувашии и его спецпредставителем в Бердянске, то строительной компании «Хаус Групп».

«Новая газета Европа» попыталась узнать больше про Хуснуллина и выяснила, что человек с таким именем и датой рождения не фигурирует ни в одной из множества утечек персональных данных россиян. Кроме того, на него не зарегистрирован ни номер телефон, ни машина, ни квартира. «Новая газета Европа» предполагает, что раньше Хуснуллин носил другое имя, а некоторые детали его биографии могут быть выдуманы. Так, чувашское издание «Правда ПФО» недавно писало, что Хуснуллин никак не может быть советником главы Чувашии, потому что тот упразднил институт советников еще пять лет назад.

Хуснуллин называл Торшина «другом и наставником», а Вышемирскую — «коллегой по гуманитарным проектам».

«Новая газета Европа» получила сведения о доходах Вышемирской за последние три года — и узнала, что той платят зарплату в «Хаус Групп», где Хуснуллин якобы GR-директор, и еще в двух компаниях (Чебоксарский аппаратный завод и лаборатория «Биолайф»), интересы которых он лоббировал на захваченных Россией территориях Украины.

Вышемирская перестала вести свои соцсети в конце 2024 года. Ни она, ни Торшин, ни Хуснуллин не ответили на вопросы «Новой газеты Европа».

Вышемирская не единственная украинка, которая после 2022 года осталась жить на захваченных территориях и стала продвигать нарративы российской пропаганды. 23-летняя Мария Чушикина ведет блог «Маша из Мариуполя», в котором рассказывает, как власти России восстанавливают город (избегая говорить о том, что они же сами его и разрушили). Как заметила «Новая газета Европа», с конца 2024 года ролики Чушикиной стали более профессиональными, а количество просмотров выросло на порядок. Блогер стала говорить, что делает видео для медиапроекта «Телега Онлайн», который (по словам его бывшего сотрудника) курирует и финансирует Институт развития интернета (ИРИ).

В захваченных Луганске, Мариуполе и Мелитополе действуют филиалы «Донбасс Медиацентра» — школы блогеров для молодых людей до 25 лет, которая открылась при участии холдинга «Газпром-Медиа». Кроме того, в Мариуполе работает еще один медиацентр, которым руководят выпускники «Мастерской новых медиа» — федеральной образовательной программы по подготовке медиаспециалистов, созданной АНО «Диалог». Что это за организация и какую роль она сыграла в российской агрессии против Украины, читайте здесь.

Муж Марии Иван Чушикин до большой войны был проукраинским активистом, а сейчас ведет телеграм-канал под названием «Сила в Правде — Мариуполь🇷🇺» и высмеивает в нем Владимира Зеленского.

Среди других блогеров, которые хвалят Мариуполь — Анастасия Кожевникова (до войны делала обзоры о турах в Турцию и Египет, а теперь ездит в Крым), Игорь Коржов (рассказывает, как город) и Василиса Белякова (после начала войны уехала в Германию, но потом вернулась и стала снимать видео о том, чем Мариуполь лучше Германии). «Этот город был стерт за несколько месяцев. Многие здесь потеряли своих детей, близких, соседей. Эта боль останется в этом городе навсегда. Конечно, меня многие осуждают, однако есть и другие, которые понимают, что я вернулась домой. Другого дома у меня нет», — заявила Белякова «Новой газете Европа».

По просьбе газеты контент мариупольских и донецких блогеров проанализировал исследователь дезинформации из организации American Sunlight Project Бенджамин Шульц. Он заметил, что многие блогеры почти , и предположил, что они координируют свои действия. «Новая газета Европа» не нашла прямых свидетельств того, что они получают финансирование от российских властей. Однако влияние на них могут оказывать в первую очередь силовыми методами, считает бывший советник мэра города Петр Андрющенко.

«Нет и не могло быть блогера, кто бы был независимым и к нему бы в течение первого месяца раскрутки не наведались и не объяснили правила, скажем так», — уверен Андрющенко, который теперь возглавляет собственную общественную организацию «Центр изучения оккупации».

Исследователь дезинформации из университета Амстердама Серж Поляков, который тоже изучил контент мариупольских блогеров по просьбе «Новой газеты Европа», считает, что они подыгрывают российской пропаганде в ее стремлении показать, что «при России» в Мариуполе стало лучше, чем «при Украине». «Как условно собянинская Москва — пример стабильности и комфортной жизни на фоне воюющей страны. Только как если бы она строилась на месте разбомбленных жилых массивов, а ее бывшие жильцы были бы похоронены в ее дворах», — добавил Поляков.