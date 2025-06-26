Джефф Безос (второй слева) с невестой Лорен Санчес и Илон Маск (справа) на инаугурации Дональда Трампа. 20 января 2025 года Shawn Thew / Getty Images

Основатель Blue Origin Джефф Безос пытается воспользоваться конфликтом президента США Дональда Трампа и владельца SpaceX Илона Маска, чтобы усилить позиции своей компании в борьбе за государственные контракты в космической отрасли. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Маск и Безос соперничают на протяжении многих лет, при этом SpaceX значительно опережает Blue Origin. Компания Маска стала доминирующим подрядчиком NASA и Пентагона. В апреле космические силы США заключили крупнейший пакет контрактов на запуски в период с 2027 по 2032 год. SpaceХ получила 28 миссий стоимостью 5,9 миллиарда долларов, а Blue Origin — лишь семь миссий на 2,4 миллиарда. С 2020 года SpaceX является единственной американской компанией, доставляющей астронавтов на МКС.

Руководители Blue Origin были обеспокоены тем, что Маск входит в ближний круг Трампа. Они опасались, что это может повлиять на распределение госконтрактов. Ссора владельца SpaceX с президентом дала Blue Origin потенциальную возможность изменить сложившуюся ситуацию.

Безос по меньшей мере дважды за последнее время разговаривал с Трампом по телефону, пишет WSJ. В частности, по данным журналистов, президент США говорил, что хотел бы дождаться пилотируемой миссии на Луну до окончания срока своих полномочий. После этих бесед гендиректор Blue Origin Дэйв Лимп приезжал в Белый дом и встречался с главой президентской администрации Сьюзи Уайлс.

Безос также «пытался очаровать» Трампа, пригласив его на свою свадьбу в Венеции, которая состоится в последний уикенд июня — однако, вероятно, Трамп не сможет туда приехать из-за плотного графика.

Что будет на этой свадьбе Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес планируют устроить «свадьбу века» в Венеции Местные жители, уставшие от наплыва туристов, угрожают в знак протеста перекрыть каналы надувными крокодилами

В первый президентский срок Трампа у Безоса не сложились с ним отношения. Трамп обвинял миллиардера в том, что он использует принадлежащую ему газету The Washington Post для нападок на его политику. Трамп также инициировал расследование против Amazon, заявив, что компания получает несправедливую выгоду от тарифов по контракту с почтой США.

Ко второму сроку многое изменилось. Во время предвыборной кампании The Washington Post отказалась от поддержки Камалы Харрис вопреки 50-летней традиции поддерживать демократических кандидатов, и Безос публично одобрил это решение. По данным WSJ, в частном порядке Трамп поблагодарил бизнесмена.

Безос подружился с дочерью Трампа Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером, а Amazon заплатил 40 миллионов долларов за права на документальный фильм о жене президента Мелании Трамп (это крупнейшая сумма, которую компания когда-либо платила за документальный проект).

При этом главной проблемой Blue Origin в борьбе со SpaceX за государственные контракты остается технологическое отставание от компании Илона Маска. От Blue Origin требуется «демонстрация того, что она может надежно и регулярно запускать свою собственную ракету на орбиту», отмечает WSJ.

Тяжелая ракета-носитель New Glenn, разработанная компанией Безоса, совершила свой первый полет лишь в январе — и хотя она успешно достигла орбиты, попытка возвращения первой ступени на Землю провалилась, из-за чего второй запуск, запланированный на весну, перенесли. SpaceX, в свою очередь, рассчитывает совершить в течение года около 170 запусков своей ракеты Falcon.

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